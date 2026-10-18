Laga Real Madrid kontra Sevilla dalam lanjutan pekan kesembilan LaLiga diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit menyusul momen mencolok yang melibatkan pemain Turki, Arda Guler, setelah ia melepaskan sikutan ke arah pemain Sevilla, Peque Fernandez, pada menit ke-24. Insiden itu memunculkan pertanyaan apakah pemain Los Blancos tersebut layak menerima kartu merah, sebelum akhirnya ia mencetak gol pembuka hanya lima menit berselang.

Rincian kejadian berawal saat Peque Fernandez menarik kaus Guler dalam salah satu serangan balik Real Madrid. Pemain Turki itu membalas dengan sikutan yang membuat lawannya terjatuh ke tanah, sehingga insiden tersebut ditinjau melalui teknologi video assistant referee "VAR" untuk memastikan kemungkinan dikeluarkannya kartu merah.

Setelah peninjauan yang berlangsung sekitar tiga menit, wasit tidak mengeluarkan kartu merah untuk Guler, dan permainan dilanjutkan tanpa pemberian kartu kuning kepadanya. Keputusan itulah yang memicu pertanyaan apakah sikutan tersebut masuk kategori perilaku kasar yang mengharuskan pengusiran.

Kontroversi semakin memanas setelah Guler mencetak gol pembuka Real Madrid pada menit ke-29, atau hanya lima menit setelah insiden tersebut, sehingga momen itu menarik perhatian lebih besar, terutama dengan beragamnya penilaian mengenai sejauh mana pemain itu layak diusir dari lapangan.