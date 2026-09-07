Dalam awal musim yang tak diduga siapa pun, pelatih gaek Quique Sanchez Flores mencuri perhatian dari para raksasa kepelatihan di Spanyol, dengan meraih penghargaan pelatih terbaik La Liga untuk bulan Agustus, meski tidak mencatatkan nilai sempurna seperti yang dilakukan Hansi Flick bersama Barcelona.

Persaingan di puncak klasemen Liga Spanyol berkobar lebih awal dan di luar dugaan setelah berlalunya empat pekan, di mana Barcelona memuncaki klasemen sendirian dengan nilai sempurna berkat 12 poin, sementara kejutan musim ini Deportivo Alaves menempati posisi kedua dengan 10 poin setelah start bersejarahnya, sedangkan Real Madrid melorot ke posisi ketiga dengan 9 poin, dalam gambaran yang menegaskan bahwa persaingan musim ini tidak akan terbatas pada dua kutub saja.

Liga Spanyol secara resmi mengumumkan kemenangan pelatih Deportivo Alaves atas penghargaan tersebut, setelah start luar biasa dari tim yang bermarkas di Vitoria, yang selama itu meraih 10 poin dari 12 poin yang mungkin diraih, sehingga mempertahankan posisi keduanya di klasemen hanya di belakang Barcelona.

Alaves di bawah kepemimpinan Sanchez Flores menyuguhkan awal musim yang ideal, diawali dengan kemenangan telak 3-0 atas Getafe di Stadion Mendizorrotza, lalu bermain imbang 1-1 di kandang lawan menghadapi Rayo Vallecano, sebelum menutup bulan Agustus dengan kemenangan berharga 1-0 atas Villarreal di kandang sendiri, menegaskan bahwa mereka bukan sekadar tamu sesaat di posisi puncak.

Kereta Alaves tidak berhenti di penghujung Agustus. Pada pekan keempat La Liga kemarin, Minggu, tim ini melanjutkan penampilan kuatnya dan meraih kemenangan telak atas Osasuna dengan skor 5-2, sehingga poinnya mencapai 10 di posisi kedua dengan selisih hanya dua poin dari Barcelona pemuncak klasemen yang belum terkalahkan, dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

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Penobatan Sanchez Flores atas penghargaan tersebut datang setelah keunggulannya dalam pemungutan suara akhir atas nama-nama besar sekelas Hansi Flick pelatih Barcelona dan Jose Mourinho pelatih Real Madrid, dalam pesan yang jelas bahwa kerja besar yang ia lakukan di Vitoria tidak berlalu begitu saja, dan bahwa Alaves telah menjadi kuda hitam sejati La Liga musim ini.