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Kemerosotan Chelsea di Liga Primer berlanjut di City Ground setelah mereka kalah 3-2 dari Nottingham Forest. Meski pemain pengganti Emmanuel Emegha mencetak dua gol pada babak kedua, kelengahan di lini belakang berakibat fatal bagi tim Xavi Alonso.

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Keutuhan struktur taktik Chelsea mendapat ujian dan akhirnya terbukti rapuh di City Ground saat mereka kalah 3-2 dari Nottingham Forest yang tampil efektif. Tim tamu mendominasi bola dengan 65 persen penguasaan dan menuntaskan 582 operan, tetapi efektivitas serangan langsung tuan rumah membuat mereka takluk. Tendangan voli spektakuler Igor Jesus pada menit kelima menjadi gambaran awal ketidakmampuan Chelsea mengatasi transisi sejak awal pertandingan.

Babak kedua berubah menjadi ajang saling balas serangan yang kacau. Pelanggaran gegabah Wesley Fofana memberi Morgan Gibbs-White kesempatan menggandakan keunggulan lewat penalti, memaksa Chelsea mengubah taktik. Masuknya Emmanuel Emegha memberi mereka sosok yang dibutuhkan sebagai tumpuan serangan dan menghasilkan dua gol yang dituntaskan dengan baik. Namun, gol kedua Gibbs-White malam itu memastikan Forest meraih tiga poin.

Hasil ini menjadi kekalahan ketiga beruntun Chelsea di liga dan menyoroti kesenjangan yang kian besar antara upaya mereka membangun serangan lewat penguasaan bola dan kestabilan pertahanan.

Penjaga Gawang & Pertahanan

Emiliano Martínez - 4/10

Malam yang sulit bagi penjaga gawang berpengalaman ini, yang kebobolan tiga kali dari tujuh tembakan tepat sasaran. Ia melakukan empat penyelamatan sehingga skor tidak lebih buruk, tetapi tak banyak yang bisa dilakukannya untuk menghentikan gol spektakuler Igor Jesus maupun penalti Gibbs-White. Koordinasinya terhadap lini belakang tampak goyah saat menghadapi tekanan langsung Forest.

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Wesley Fofana - 3/10

Malam yang ingin dilupakan pemain asal Prancis ini. Ia sudah mendapat kecaman dari suporter yang datang ke stadion menyusul wawancara tanpa izin, dan penampilannya di lapangan tidak meredakan kritik tersebut. Pelanggaran gegabahnya terhadap Liam Delap pada menit ke-51 menghadiahkan penalti kepada Forest dan bisa dibilang mengubah momentum pertandingan tepat ketika Chelsea berusaha menata kembali permainan. Ia diganti tak lama kemudian, pada menit ke-56.

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Josh Acheampong - 5/10

Bek muda ini kesulitan mengimbangi intensitas transisi Forest di sisi lapangan. Meski sesekali menunjukkan kualitas tekniknya saat menguasai bola, ia kerap bimbang ketika Neco Williams maju menyerang. Ia diganti pada menit ke-85 saat Chelsea mengejar gol penyama kedudukan.

Pep Chavarría - 5/10

Bermain di sisi kiri lini belakang berisi empat pemain, Chavarría kesulitan meredam pergerakan kreatif Gibbs-White. Kontribusinya dalam menyerang terbatas, dan ia gagal memberi ancaman lewat pergerakan menyusul di sisi sayap yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan rapat Forest.

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Moises Caicedo - 7/10

Secara statistik, ia menjadi pemain Chelsea yang paling menonjol. Caicedo mengatur tempo dari area yang lebih dalam, dengan 106 operan akurat dari 114 percobaan. Ia juga memimpin timnya dengan 12 aksi bertahan, termasuk tiga tekel. Meski Chelsea kalah, kemampuannya mengalirkan kembali bola dan memenangi duel (lima kali) menjadi alasan utama mereka mampu begitu sering berada di wilayah lawan.

Lini Tengah

Romeo Lavia - 6/10

Lavia bekerja keras sepanjang pertandingan, melepaskan tiga tembakan dan mencatatkan xG 0,17. Ia nyaris merebut satu poin pada detik-detik akhir lewat sundulan di tiang jauh yang ditepis Matz Sels. Namun, posisinya bersama Caicedo sesekali membuat area tengah terlalu terbuka untuk dimanfaatkan Forest lewat serangan balik.

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Jordan Henderson - 5/10

Gelandang veteran ini membantu menstabilkan permainan, tetapi tidak memberi dorongan serangan yang dibutuhkan untuk menembus lini tengah Forest yang sulit ditembus. Selama 85 menit di lapangan, ia lebih banyak mengalirkan bola ke samping ketimbang mengirimkannya menembus lini lawan. Ia diganti Quenda menjelang akhir laga.

Cole Palmer - 5/10

Penampilan yang tidak menonjol pada sore itu jika dibandingkan dengan standarnya yang sangat tinggi. Forest jelas mengidentifikasi Palmer sebagai ancaman utama, menugaskan dua pemain untuk menjaganya dan membatasi ruangnya di antara lini. Ia kesulitan memberi pengaruh seperti biasanya di sepertiga akhir lapangan.

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Lini Serang

Pedro Neto - 6/10

Neto menjadi salah satu pemain Chelsea yang paling gigih membuka jalur serangan. Ia mengirim umpan silang untuk peluang Lavia di pengujung laga dan terus berusaha melewati pemain yang menjaganya. Namun, umpan akhirnya tidak konsisten, dan ia kesulitan menemukan ruang saat menghadapi tiga bek tengah Forest.

Morgan Rogers - 5/10

Rogers kesulitan memberi dampak di area gelandang serang. Meski melepaskan beberapa tembakan, ia gagal benar-benar menguji Sels dan kerap terhimpit di area padat di depan kotak penalti Forest.

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Danny Welbeck - 4/10

Terisolasi hampir sepanjang babak pertama, Welbeck kesulitan menjadi tumpuan serangan yang bisa diandalkan. Ia tidak mencatatkan tembakan tepat sasaran dan ditarik keluar saat jeda dalam perubahan taktik yang membawa Emegha masuk ke lapangan.

Pemain Pengganti & Pelatih

Emmanuel Emegha - 8/10

Sisi positif yang tak terbantahkan bagi Chelsea. Masuk menggantikan Welbeck saat jeda, ia mencetak gol hanya tiga menit setelah babak kedua dimulai untuk mengubah skor menjadi 2-1, lalu menambah gol kedua lewat sundulan cerdik pada menit ke-89. Kekuatan fisik dan pergerakannya memberi Chelsea opsi serangan langsung yang sangat mereka butuhkan pada babak pertama.

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Levi Colwill - 6/10

Menggantikan Fofana yang kesulitan pada menit ke-56 dan membawa sedikit ketenangan ke lini belakang. Distribusi bola dengan kaki kirinya membantu Chelsea terus menekan selama setengah jam terakhir.

Geovany Quenda - N/A

Masuk pada menit ke-85. Sundulannya menjelang akhir laga ditepis, tetapi ia punya terlalu sedikit waktu untuk benar-benar memengaruhi hasil.

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Marco Palestra - N/A

Masuk menggantikan Acheampong pada menit ke-85. Ia memberi tambahan energi, tetapi tidak banyak membawa dampak taktis.

Xavi Alonso - 4/10

Tekanan terhadap pelatih asal Spanyol ini meningkat setelah kekalahan ketiga beruntun. Meski keputusannya memasukkan Emegha merupakan penyesuaian taktik yang jitu, struktur pertahanan tim sejak awal mudah ditembus. Pendekatan dengan penguasaan bola tinggi saat ini menghasilkan banyak operan, tetapi pertahanan tetap rapuh.