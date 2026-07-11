Niko Williams: Cobaan hidup telah mengajarkan saya banyak hal... dan saya menampilkan performa terbaik saya saat melawan Belgia

Nico Williams, bintang timnas Spanyol, menegaskan rasa kebebasan dan ketenangan yang ia rasakan setelah timnas negaranya lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026, menyusul kemenangan dramatis atas timnas Belgia, sambil menyebutkan bahwa ia telah melalui tahun yang sulit dan penuh penderitaan.

Menurut laporan surat kabar Spanyol “Marca” yang mengutip pernyataan Nico Williams di zona campuran setelah pertandingan berakhir, sang pemain mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan: "Saya merasa bebas. Masa-masa lalu, dan khususnya tahun ini, merupakan penderitaan yang pahit bagi saya. Namun bagaimanapun juga, saya rasa inilah hidup; hidup akan memberikan pukulan kepada Anda dan Anda harus bangkit kembali."

Ia menambahkan: “Ini adalah pelajaran yang saya petik dari hidup. Saya sangat senang bisa membantu tim, karena itulah yang paling penting bagi saya, dan saya akan selalu mempertahankan senyuman yang menjadi ciri khas saya serta pandangan positif saya.”

Bintang tim nasional Spanyol itu melanjutkan pembicaraannya mengenai dukungan yang diterimanya, dengan mengatakan: “Tentu saja saya mendapat dukungan dari seluruh tim; semua orang mendukung saya sejak awal, karena mereka tahu betapa beratnya penderitaan yang saya alami. Dalam pertandingan melawan Uruguay, hal itu terjadi pada saya, seperti yang kalian semua ketahui. Saya sudah kembali, dan bermain dalam pertandingan hari ini, dan saya rasa saya menampilkan salah satu penampilan terbaik saya.”

Dia menyimpulkan: “Ada juga keluarga saya yang selalu mendorong saya maju dan mendukung saya seperti biasa dengan cinta tanpa syarat. Saudara laki-laki saya, teman-teman saya, dan pacar saya selalu ada untuk saya. Merupakan kebanggaan besar bagi saya untuk berada di sini dan mendapatkan dukungan dari keluarga saya, dan saya tidak ingin berbicara lebih jauh lagi karena hal ini membuat saya terharu.”