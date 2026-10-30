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Borussia Dortmund bersiap menghadapi duel besar di papan atas klasemen melawan Bayern Munich akhir pekan ini, saat kedua tim berupaya memecah kebuntuan di puncak. Pelatih kepala Niko Kovac mengakui besarnya ancaman dari klub peraih gelar terbanyak itu, terutama dengan menyoroti performa penyerang andalannya.

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Kovac puji Kane yang ‘sensasional’

Kovac melontarkan pujian tinggi kepada Kane saat Dortmund bersiap menghadapi Bayern yang dipimpin peraih Ballon d'Or yang baru saja dinobatkan. Kapten Inggris itu terus menunjukkan ketajamannya di Jerman, sehingga pelatih Dortmund tersebut menyadari besarnya tugas yang menanti lini pertahanannya pada Sabtu. Kovac menilai penghargaan yang baru-baru ini diraih sang striker sudah berbicara banyak, seraya menekankan bahwa ia berhasil mencapai level baru sejak pindah ke Bundesliga.

“Tak perlu berkata apa-apa tentang dia. Fakta bahwa ia menerima gelar ini saja sudah menjelaskan segalanya. Ia sudah menjadi pemain top di Inggris. Kini, mampu melangkah ke level yang lebih tinggi lagi sungguh sensasional,” kata Kovac kepada situs resmi klub.

Pertarungan taktik untuk posisi puncak

Taruhan dalam edisi Der Klassiker kali ini begitu besar, dengan kedua tim sama-sama mengoleksi 17 poin setelah tujuh pekan pertandingan. Bayern menempati posisi teratas berkat selisih gol yang lebih baik, tetapi Dortmund berpeluang menyalip rivalnya. Kovac menilai ketatnya persaingan di papan atas saat ini menjadi angin segar bagi liga. Namun, sang pelatih mengingatkan bahwa pertandingan yang menarik bukan berarti jalan menuju kemenangan akan mudah. Ia menuntut fokus penuh dari skuadnya dan menegaskan bahwa hanya penampilan terbaik mereka yang akan cukup di Munich.

“Ini tentu membuat persaingan jauh lebih menarik dibandingkan beberapa tahun terakhir. Namun, itu tidak membuatnya lebih mudah, karena FC Bayern Munich tanpa diragukan lagi adalah yang terbaik dari yang terbaik, bukan hanya di Jerman, tetapi juga di Eropa. Kami harus bermain di level tertinggi. Namun, kami adalah Dortmund. Kami punya standar sendiri dan berniat memenuhinya,” tegas Kovac.

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Kecepatan di lini belakang dan kendali lini tengah

Bek tengah Joane Gadou akan menjadi bagian penting dari strategi bertahan Dortmund. Pemain muda itu mendapat pujian besar dari pelatihnya berkat kecepatannya mengejar lawan dan kerja kerasnya. Kovac menyoroti bahwa Gadou tercatat sebagai salah satu pemain tercepat di kompetisi, kemampuan yang belakangan membuatnya mampu menggagalkan sejumlah serangan balik berbahaya. “Saya rasa ia adalah pemain tercepat yang tertangkap kamera di Bundesliga. Dalam pertandingan piala melawan Bremen, ia tidak hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga menjelajah area yang luas untuk ukuran seorang bek tengah. Saya harap ia sudah cukup pulih untuk benar-benar mengerahkan kecepatannya pada Sabtu.”

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Di lini tengah, Joey Veerman muncul sebagai sosok yang bertanggung jawab mengatur tempo permainan Dortmund. Setelah menjadi starter dalam tiga pertandingan terakhir, pemain anyar itu tampil mengesankan berkat ketenangan dan penguasaan tekniknya. “Dalam pertandingan seperti ini, penguasaan bola bisa menjadi kunci untuk meredam tekanan dari FC Bayern Munich. Ia tentu menjadi bagian yang sangat, sangat penting dalam hal itu. Permainannya terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya,” tambahnya.

Karetsas berpacu dengan waktu untuk tampil di Klassiker

Terkait kondisi pemain yang cedera, masih ada secercah harapan bahwa Konstantinos Karetsas dapat tampil. Gelandang itu sudah kembali mengikuti sebagian sesi latihan tim setelah mengalami cedera ligamen. Keterlibatannya masih bergantung pada tes kebugaran terakhir pada Jumat, tetapi potensi kembalinya Karetsas akan menambah pilihan yang dimiliki Kovac. Anggota skuad lainnya yang tampil dalam kemenangan di pertandingan piala pada tengah pekan dilaporkan dalam kondisi baik dan siap menghadapi tuntutan fisik pertandingan “Klassiker”.