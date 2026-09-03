Dengan demikian, Borussia hingga akhir periode transfer menaruh perhatian besar pada upaya merekrut pemain sayap tersebut. Menurut laporan stasiun TV berbayar itu, khususnya pelatih BVB Niko Kovac dianggap sebagai pendukung besar transfer tersebut. Menurut laporan itu, petinggi Dortmund meninjau berbagai kemungkinan hingga saat terakhir, tetapi prasyarat utama untuk mengajukan tawaran konkret adalah penjualan Fabio Silva.

Penyerang asal Portugal itu memang menerima tawaran dari beberapa klub, tetapi ia memutuskan menolak hengkang dan memilih bertahan bersama Westfalen. Keputusan ini membuat jalan untuk melakukan pendekatan kepada Leweling tertutup, sehingga transfer tersebut pada akhirnya batal.

Bagi pemain kelahiran Nürnberg itu, musim panas transfer yang penuh gejolak pun berakhir tanpa kepindahan klub. Selama dua tahun terakhir, pemain 25 tahun itu mengenakan seragam Schwaben. Dalam periode tersebut, ia berkembang dari sosok pemain ofensif yang tidak konsisten menjadi pilar andalan yang dapat diandalkan, dan pada akhirnya matang menjadi pemain tim nasional yang pada musim panas pergi ke Piala Dunia di Amerika Utara bersama tim DFB.

Jauh lebih konkret dibanding minat Dortmund adalah negosiasi dengan AS Roma. Para petinggi dari ibu kota Italia itu secara signifikan mengintensifkan upaya mereka pada Deadline Day dan beberapa kali meningkatkan tawaran finansial mereka.

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Berapa biaya transfer yang ditawarkan AS Roma untuk Jamie Leweling dari Stuttgart?

Pada akhirnya, tawaran Roma untuk Leweling berada di atas 35 juta euro sebagai biaya transfer. Pemain ofensif itu sama sekali tidak menutup diri terhadap kepindahan ke Serie A. Sejak awal periode transfer, ia sudah bersikap terbuka mengenai masa depannya.

"Anda tak pernah bisa menutup kemungkinan apa pun dan saya tidak akan mengatakan sekarang bahwa saya 100 persen bertahan. Tetapi saya juga tidak akan mengatakan bahwa saya 100 persen pindah", ujar sang penyerang pada Juni, lalu menambahkan: "Semuanya bisa terjadi dengan cepat. Tetapi sekarang kalimat klasik dari saya: Saya merasa nyaman di Stuttgart, kami bermain di Liga Champions dan saya punya posisi yang bagus di sana."

Dengan tetap bertahan di Stuttgart, Leweling kini bermain bersama VfB di Liga Champions, di mana ia bisa terus memantapkan perannya dalam skuad asuhan pelatih Sebastian Hoeneß.