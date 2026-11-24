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Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac menegaskan timnya punya kualitas untuk mengalahkan Arsenal dalam duel Liga Champions yang dinantikan. Pertandingan di Stadion Emirates ini mempertemukan dua tim yang tengah memuncaki klasemen di Jerman dan Inggris, sekaligus menjadi ujian bagi keduanya di Eropa.

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Kovac menantikan ujian besar di Eropa

Duel taktik di London Utara ini mempertemukan dua tim yang tengah tampil paling baik di Eropa. Wakil Jerman itu kini menempati peringkat ke-12 klasemen Liga Champions dengan sembilan poin. Posisi tersebut cukup menjanjikan, tetapi mereka ingin naik ke zona lolos otomatis. Kemenangan di Emirates akan menjadi pernyataan tegas dari klub yang ingin membawa dominasinya di kompetisi domestik ke panggung Eropa. Meski harus menghadapi juara bertahan Liga Inggris di kandangnya sendiri, Kovac tidak gentar menghadapi reputasi Arsenal.

Pelatih BVB itu menyoroti kepercayaan diri skuadnya. “Tentu saja, kami sangat menyadari betapa sulitnya tugas ini. Namun, kami juga tim yang sulit dihadapi dan kami akan mendapatkan peluang. Kami punya kualitas untuk membawa pulang apa yang kami inginkan, yaitu poin. Untuk itu, kami harus menampilkan permainan terbaik, baik saat menguasai bola maupun tidak, karena Arsenal memiliki beberapa pemain yang sangat bagus,” kata Kovac.

Mencari celah di pertahanan Arsenal

Kovac memahami betapa kokohnya pertahanan yang harus ditembus timnya. Arsenal memiliki pertahanan terbaik di kompetisi ini, dengan hanya kebobolan tiga kali dalam empat pertandingan. Namun, pelatih Dortmund itu yakin para penyerangnya punya kemampuan untuk mencetak gol. Menurutnya, hasil imbang tanpa gol kecil kemungkinannya mengingat kualitas pemain menyerang di kedua skuad.

“Arsenal adalah tim yang sangat, sangat bagus. Jika Anda menjuarai liga Inggris dengan semua pemain top itu, jelas Anda punya kemampuan. Dan Arsenal punya kemampuan yang luar biasa! Kami harus menemukan keseimbangan yang tepat antara disiplin bertahan dan mengendalikan permainan saat menguasai bola. Saya rasa hasilnya tidak akan 0-0, karena kedua tim punya cukup kualitas untuk mencetak gol dan menciptakan peluang,” tambah Kovac.

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Dua pemain pulih, Dortmund mendapat tambahan kekuatan

Peluang Dortmund meningkat dengan kembalinya dua pemain penting, Serhou Guirassy dan Carney Chukwuemeka. Keduanya mengikuti sesi latihan terakhir pada Senin di fasilitas Brackel sebelum skuad bertolak dari Bandara Dortmund. Pulihnya mereka dari cedera otot memberi Kovac pilihan penting dalam pertandingan yang menuntut kedalaman skuad. Sementara itu, kapten Emre Can masih absen karena cedera, tetapi tetap berangkat bersama rombongan 24 pemain untuk memberikan dukungan dari tepi lapangan.

Pertandingan berikutnya ARS Champions League 15.00 BVB Tonton

Sang pelatih memastikan keduanya tersedia, tetapi belum mengungkapkan apakah mereka akan masuk susunan pemain inti. “Mereka siap untuk pertandingan besok, karena itulah mereka masuk skuad. Mereka jelas bisa bermain. Apakah sejak awal atau baru masuk kemudian, kita lihat besok,” jelasnya.

Pertemuan terakhir menjadi bekal Dortmund

Meski pertemuan kompetitif terakhir kedua tim di Liga Champions terjadi 12 tahun lalu, laga pramusim mereka masih segar dalam ingatan. Dortmund meraih kemenangan 3-2 atas Arsenal pada Agustus, dalam pertandingan yang turut diwarnai gol Ethan Nwaneri. Sejak itu, Nwaneri pindah ke Westfalenstadion dengan status pinjaman. Hasil tersebut menjadi dorongan mental bagi tim Kovac dan membuktikan bahwa mereka mampu mengimbangi para pemain bintang Arteta di markas Arsenal.