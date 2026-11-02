Ketika Nico Schlotterbeck berdiri di hadapan wartawan pada Sabtu malam setelah hasil imbang 2-2 melawan FC Bayern dan berbicara selama enam menit tentang laga besar Bundesliga itu, ia tampak tenang. Kapten Borussia Dortmund tersebut menunjukkan keyakinan dan kepercayaan diri sepanjang penjelasannya, sesuatu yang tidak mengejutkan mengingat jalannya pertandingan dan satu poin yang diraih.

Namun, ucapannya menyiratkan lebih dari sekadar penilaian atas pertandingan yang baru saja berakhir. Schlotterbeck tampaknya merasakan bahwa BVB punya peluang lebih besar untuk meraih sesuatu musim ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Tim ini bagus," katanya, lalu memberikan alasan yang lebih menyoroti para pemain secara individu: "Saya bahkan yakin beberapa pemain tidak menyadari betapa bagusnya mereka sebenarnya."

Schlotterbeck tidak menyebut secara spesifik rekan setim yang ia maksud. Namun, Joane Gadou jelas menjadi salah satu kandidatnya. Bakat, potensi, dan kemajuan yang sudah ditunjukkannya membuat bek tengah berusia 19 tahun itu, yang bisa menelan biaya hingga 25 juta euro bagi BVB jika bonus terpenuhi, semakin terlihat sebagai pembelian yang sangat menguntungkan.

Modal yang dimiliki Gadou, dengan tinggi badan 1,95 meter, sudah luar biasa besar di usia semuda ini. Berkat kondisi fisiknya yang istimewa, ia tampil tanpa kompromi, agresif, dan gigih dalam duel langsung. Memenangi duel melawan pemain bertubuh besar ini sama sekali tidak mudah.

Getty Images

Pertandingan berikutnya BVB Champions League 15.00 BET

Joane Gadou adalah pemain tercepat ketiga di Bundesliga

Ditambah lagi, kecepatannya mengagumkan. Dalam delapan pekan pertandingan Bundesliga sejauh ini, hanya ada empat pemain yang mencapai kecepatan lebih dari 36 km/jam. Gadou menempati posisi ketiga dengan 36,55 km/jam, hanya terpaut tipis dari pemain Mainz Sheraldo Becker yang mencatatkan 36,58 km/jam dan pemuncak daftar Alphonso Davies dari FC Bayern dengan 36,7 km/jam.

Pemain asal Prancis itu piawai memanfaatkan keunggulan tersebut. Akselerasinya terkadang begitu eksplosif dan dinamis sehingga hampir tidak ada lawan yang bisa berlari menjauh darinya. Ia kerap menjadi satu-satunya pemain Dortmund yang bertahan di belakang ketika rekan-rekannya maju. Sudah banyak momen ketika Gadou mengejar lawan yang berlari sendirian ke arah gawang, lalu menghentikannya.

Kemampuannya saat menguasai bola juga terus membaik. Gadou merupakan tipe pemain yang gemar menggiring bola ke lini tengah dan sepertiga akhir lapangan untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Pada awalnya, ia tidak selalu menemukan keseimbangan yang tepat, sementara umpannya pun terkadang ceroboh. Namun kini, ia semakin sering menemukan celah untuk mengirim umpan dan melibatkan rekan-rekannya dalam permainan. Dalam kategori "umpan yang menembus lini", Gadou termasuk salah satu pemain terbaik Bundesliga, begitu pula dalam tekel dan merebut kembali penguasaan bola.

Getty Images

Kovac soal Joane Gadou: "Belum berada di level yang saya inginkan"

Ketika ditanya mengenai perkembangan positif Gadou dalam mengolah bola, direktur olahraga Ole Book mengatakan pada Sabtu: "Benar sekali. Menurut saya, penampilannya dalam beberapa pekan terakhir sangat bagus. Hampir setiap pekan ia memperbaiki satu aspek permainannya. Staf pelatih bekerja sangat, sangat teliti dengannya. Sesi latihan dan analisis terus dilakukan. Menurut saya, kemajuannya terlihat dari pekan ke pekan."

Pelatih Niko Kovac disebut secara khusus menangani Gadou secara individu. Kabarnya, latihan individu itu mencakup penempatan posisi dan permainan bola udaranya. Khusus dalam duel udara, tekniknya masih bisa ditingkatkan. Sejauh ini, Gadou nyaris tidak pernah memberikan kontribusi menentukan dalam situasi bola mati saat menyerang. Padahal, sebagai pemain tertinggi dalam skuad, ia tentu masih menyimpan banyak potensi yang belum dimanfaatkan.

Kovac juga menuntut lebih dari segi fisik, seperti yang baru-baru ini ia ungkapkan: "Joane berkembang dengan sangat baik, ia membuat kemajuan besar. Kondisinya sama seperti semua pemain lain yang datang ke sini pada usia muda: Mereka membutuhkan waktu untuk berkembang, termasuk secara fisik. Ia berada di jalur yang tepat, di level yang bagus, tetapi belum berada di level yang saya inginkan."

IMAGO

Joane Gadou tampil gemilang melawan Bayern

Sejauh ini, Gadou mampu menjalani ritme pertandingan dengan jadwal yang terus-menerus padat, sesuatu yang sebelumnya belum begitu ia kenal saat di Salzburg. Ia sudah tampil dalam 13 dari 14 pertandingan kompetitif. Sebelas di antaranya sebagai starter, sementara dalam sembilan pertandingan ia bermain penuh selama 90 menit.

Akhir pekan lalu di Munich, ia bermain selama 87 menit. Gadou menyaksikan gol penyeimbang Fabio Silva dua menit kemudian dari bangku cadangan. Sebelumnya, dalam peran yang cukup mengejutkan sebagai bek kanan dalam formasi empat bek, ia meninggalkan kesan yang sangat baik. Terlebih, itu merupakan laga besarnya yang pertama di Munich.

Lima tekel, sembilan kali merebut kembali penguasaan bola, tiga sapuan, delapan duel yang dimenangi, serta dua keberhasilan dari dua percobaan menggiring bola: angka-angka itu luar biasa. Terutama berkat kecepatan Gadou dan kekuatannya dalam duel, Dortmund mampu mendorong garis pertahanan jauh lebih tinggi dan menekan FCB lebih ke depan.

Getty Images

Pemain baru BVB Joane Gadou "punya potensi luar biasa"

"Ia memang punya potensi luar biasa: dari segi fisik, pertahanan, dan duel," kata Book. "Jika semua itu berpadu, kami akan sangat menikmati permainannya di masa depan." Jika Gadou menjadi lebih kuat secara fisik dan terus mempertahankan kemajuannya, apalagi dengan laju perkembangan seperti sekarang, pertanyaan mengenai masa depannya bisa menjadi lebih mendesak lebih cepat daripada yang diperkirakan saat ini.

Pemain yang dua kali membela tim nasional U-21 itu terikat kontrak dengan BVB hingga 2031. Jelas bahwa kemampuannya akan sangat cocok dengan Premier League. Tampaknya tidak akan lama lagi sebelum nama Gadou pertama kali muncul dalam rumor transfer di Inggris.

Musim panas lalu, banyak spekulasi mengenai kemungkinan kepergian Felix Nmecha, yang saat ini sedang menurun performanya. Ia dianggap berpotensi menjadi pemain Dortmund berikutnya yang hengkang dengan nilai transfer 100 juta euro. Namun, jika Gadou terus tampil seperti ini, suatu hari nanti persaingan itu bisa menjadi ketat.

BVB, jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya