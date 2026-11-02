Ketika Nico Schlotterbeck menemui awak media pada Sabtu malam seusai hasil imbang 2:2 melawan FC Bayern dan berbicara selama enam menit tentang laga besar Bundesliga itu, ia tampak tenang. Kapten Borussia Dortmund tersebut menunjukkan keyakinan dan kepercayaan diri sepanjang penjelasannya, sesuatu yang tidak mengejutkan mengingat jalannya pertandingan dan satu poin yang diraih timnya.

Namun, ucapannya menyiratkan lebih dari sekadar penilaian sesaat atas pertandingan yang baru berakhir. Schlotterbeck tampaknya merasakan bahwa BVB punya peluang lebih besar untuk meraih sesuatu musim ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Tim ini bagus," katanya, lalu memberikan alasan yang lebih menyoroti para pemain secara individu ketimbang tim secara keseluruhan: "Saya bahkan rasa beberapa pemain tidak tahu betapa bagusnya mereka sebenarnya."

Schlotterbeck tidak menjelaskan rekan setim mana yang ia maksud. Namun, Joane Gadou jelas bisa menjadi salah satu kandidatnya. Bakat, potensi, dan kemajuan yang telah ditunjukkannya membuat bek tengah berusia 19 tahun itu, yang bisa menelan biaya hingga 25 juta euro bagi BVB setelah bonus, semakin terlihat sebagai pembelian yang sangat menguntungkan.

Bekal yang dimiliki Gadou, dengan tinggi badan 1,95 meter, sudah luar biasa di usia semuda ini. Berkat fisiknya yang menonjol, ia tampil tanpa kompromi, agresif, dan gigih dalam duel langsung. Memenangi duel melawan pemain bertubuh besar ini sama sekali tidak mudah.

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Joane Gadou pemain tercepat ketiga di Bundesliga

Ditambah lagi, kecepatannya mengagumkan. Dalam delapan pekan pertandingan Bundesliga sejauh ini, hanya ada empat pemain yang mencapai kecepatan lebih dari 36 km/jam. Dengan catatan 36,55 km/jam, Gadou menempati posisi tiga besar, hanya sedikit di belakang pemain Mainz Sheraldo Becker yang mencatat 36,58 km/jam dan pemuncaknya, Alphonso Davies dari FC Bayern, yang mencapai 36,7 km/jam.

Pemain asal Prancis itu piawai memanfaatkan keunggulan tersebut. Akselerasinya terkadang begitu eksplosif dan dinamis sehingga hampir tak ada lawan yang bisa berlari meninggalkannya. Ia kerap menjadi satu-satunya pemain Dortmund yang bertahan saat rekan-rekannya maju. Sudah banyak momen ketika Gadou mengejar lawan yang berlari sendirian ke arah gawang dan menghentikannya.

Kemampuannya menguasai bola pun terus membaik. Gadou adalah tipe pemain yang gemar menggiring bola ke lini tengah dan sepertiga akhir lapangan untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Pada awalnya, ia tidak selalu tahu kapan harus melakukannya, sementara umpannya terkadang kurang rapi. Namun, kini ia semakin sering menemukan celah umpan yang tepat untuk melibatkan rekan-rekannya dalam permainan. Dalam kategori "umpan pemecah lini", Gadou termasuk pemain terbaik Bundesliga, begitu pula dalam tekel dan merebut kembali penguasaan bola.

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Kovac tentang Joane Gadou: "Belum berada di level yang saya inginkan"

Ketika ditanya tentang perkembangan positif Gadou saat menguasai bola, direktur olahraga Ole Book mengatakan pada Sabtu: "Benar sekali. Menurut saya, penampilannya dalam beberapa pekan terakhir sangat bagus. Pada dasarnya, setiap pekan ia memperbaiki satu aspek. Staf pelatih benar-benar bekerja dengan sangat, sangat teliti bersamanya. Ada sesi dan analisis terus-menerus. Menurut saya, kemajuannya terlihat dari pekan ke pekan."

Pelatih Niko Kovac disebut secara khusus memberikan perhatian individu kepada Gadou. Latihan individunya disebut mencakup penempatan posisi dan permainan udara. Terutama dalam duel udara, tekniknya masih bisa ditingkatkan. Sejauh ini, Gadou hampir tidak pernah tampil menentukan dalam situasi bola mati saat menyerang. Sebagai pemain tertinggi dalam skuad, ia tentu masih memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan di area tersebut.

Kovac juga menuntut lebih dari aspek fisiknya, seperti yang belum lama ini ia ungkapkan: "Joane berkembang dengan sangat baik, ia benar-benar membuat kemajuan. Baginya sama seperti semua pemain lain yang datang ke sini pada usia muda: Mereka membutuhkan waktu untuk berkembang, termasuk secara fisik. Ia berada di jalur yang tepat, di level yang bagus, tetapi belum berada di level yang saya inginkan."

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Joane Gadou tampil luar biasa melawan Bayern

Sejauh ini, Gadou mampu mengatasi ritme pertandingan dengan jadwal laga tengah pekan yang terus-menerus, sesuatu yang sebelumnya belum terlalu ia kenal semasa di Salzburg. Ia sudah tampil dalam 13 dari 14 pertandingan kompetitif. Sebelas kali ia menjadi starter, dan dalam sembilan pertandingan ia bermain penuh selama 90 menit.

Pada akhir pekan di München, ia bermain selama 87 menit. Gol penyama kedudukan Fabio Silva dua menit kemudian disaksikan Gadou dari bangku cadangan. Sebelumnya, ia meninggalkan kesan yang luar biasa dalam peran yang mengejutkan sebagai bek kanan dalam formasi empat bek. Terlebih, itu adalah laga besarnya yang pertama di München.

Lima tekel, sembilan kali merebut kembali penguasaan bola, tiga sapuan, delapan duel yang dimenangi, serta dua dribel sukses dari dua percobaan. Itu statistik yang luar biasa. Terutama berkat kecepatan dan kekuatan Gadou dalam duel, Dortmund bisa menaikkan garis pertahanan secara signifikan dan menekan FCB lebih jauh di depan.

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Pemain baru BVB Joane Gadou "punya kemampuan yang luar biasa"

"Ia punya kemampuan yang luar biasa: secara fisik, dalam bertahan, dan dalam duel," kata Book. "Jika semua itu berpadu, ia akan memberi kami banyak kegembiraan di masa depan." Jika Gadou semakin kuat secara fisik dan mampu terus menunjukkan kemajuan, apalagi dengan kecepatan perkembangan seperti sekarang, pertanyaan tentang masa depannya bisa menjadi lebih mendesak lebih cepat daripada yang dibayangkan saat ini.

Pemain yang telah dua kali membela tim nasional U-21 itu terikat kontrak dengan BVB hingga 2031. Dengan kemampuannya, ia jelas akan sangat cocok bermain di Premier League. Tampaknya tidak akan lama lagi sebelum nama Gadou untuk pertama kalinya muncul dalam rumor transfer di Inggris.

Musim panas lalu, banyak spekulasi mengenai kemungkinan kepergian Felix Nmecha, yang saat ini sedang mengalami penurunan performa dan dianggap berpotensi menjadi pemain Westfalen berikutnya yang hengkang dengan nilai 100 juta euro. Namun, jika Gadou terus melaju seperti ini, persaingan di antara keduanya suatu hari nanti bisa menjadi ketat.

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