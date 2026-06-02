Nike dan Palace berkolaborasi dalam koleksi edisi terbatas "Three Lions" Inggris yang dipenuhi bintang-bintang

Kemitraan antara Nike dan Palace Skateboards merupakan salah satu perubahan terbesar dalam sejarah streetwear. Selama satu dekade, batasannya sangat jelas: Nike berkolaborasi dengan Supreme, sedangkan Palace hanya bekerja sama dengan adidas.

Memutus kontrak lama dengan adidas tersebut memicu kemitraan yang kuat selama beberapa musim dengan Swoosh, memadukan warisan olahraga Nike dengan budaya skate khas Inggris dan humor yang jenaka dari Palace.

Nike x Palace

Rilis terbaru mereka adalah koleksi kapsul resmi untuk Tim Nasional Sepak Bola Pria Inggris, yang diluncurkan tepat menjelang turnamen sepak bola musim panas. Potongan yang menonjol adalah kaus pra-pertandingan dengan dasar gelap dan grafis abu-abu terang yang menutupi seluruh permukaan, terinspirasi dari seni kaca patri, dilengkapi dengan kerah polo yang tajam.

Koleksi ini juga mencakup jaket varsity premium berbahan wol dan kulit dengan tambalan 'Three Lions' berukuran besar dari bahan chenille di bagian belakang, setelan olahraga, dan atasan tech drill. Palace sangat mengandalkan humor jenakanya yang klasik untuk peluncuran ini, dengan meluncurkan kampanye yang menampilkan pemain Inggris saat ini seperti Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, dan John Stones, bersama legenda seperti Wayne Rooney dan Jill Scott.

Koleksi ini akan tersedia pada 16 Juni secara eksklusif di Palace Skateboards, SNKRS, dan di seluruh pengecer mitra.








