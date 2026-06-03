Nike dan LEGO menghadirkan kembali Mercurial dan Air Max 95 dalam kolaborasi ultimate untuk arena bermain

Dunia mode sepak bola dan budaya pop kini benar-benar bersatu dalam bentuk yang paling nyata. Setelah berbulan-bulan spekulasi di internet dan bocoran awal mengenai sepatu gaya hidup, Nike dan LEGO akhirnya secara resmi mengungkap kolaborasi pertama mereka yang dirancang khusus dan siap digunakan di lapangan.

Waktunya dipilih untuk menarik perhatian dunia tepat saat musim panas sepak bola internasional yang monumental dimulai. Alih-alih menghadirkan gimmick kartun yang sederhana, tim desain telah mengarahkan kolaborasi ini ke estetika yang sangat tajam dan bergaya tinggi yang memperlakukan permainan kreatif dan performa atletik elit sebagai satu kesatuan.

Inti dari koleksi ini adalah sepatu bot, yang membawa bahasa desain monolit mainan LEGO langsung ke model andalan kecepatan ikonik Nike. Sepatu bot Jr. Mercurial Vapor Pro dan Academy yang berfokus pada anak muda menggabungkan performa berorientasi kecepatan dengan grafis balok LEGO yang terinspirasi harimau, menandakan kesiapan untuk menyerang kapan saja.

Nike x LEGO

Bagi yang lebih menyukai pertandingan dengan jumlah pemain lebih sedikit, Jr. Tiempo Streetgato mencerminkan mentalitas berenergi tinggi yang sama, memadukan performa indoor dengan gaya siap jalanan melalui cetakan balok LEGO yang cerah dan fotorealistik serta detail metalik. Kedua model ini telah dirancang ulang sepenuhnya untuk memastikan generasi muda pemain dapat tampil dengan penuh percaya diri, bangga, dan sepenuhnya menjadi diri mereka sendiri di permukaan apa pun.

Koleksi ini beralih mulus dari kaki ke seluruh perlengkapan, dengan menekankan energi hewan liar dan elemen rumit yang dapat ditemukan. Jersey dan celana pendek andalan Aero-FIT mendorong ekspresi kreatif lebih jauh dengan menerjemahkan motif jaguar dan katak panah racun menjadi grafis balok yang menutupi seluruh permukaan.

Nike x LEGO

Fitur-fitur yang dapat ditemukan seperti lencana berkilau, elemen terinspirasi minifigure LEGO, dan pola fotorealistik yang cerdas menghadiahi pandangan lebih dekat, sementara jersey kiper eksklusif 'Hollywood Keepers' menampilkan pola balok kustom yang dirancang untuk menginspirasi kepercayaan diri ultimate sebagai dinding literal di kotak penalti. Karena koleksi ini sengaja dirancang untuk menginspirasi anak-anak bermain secara naluriah, teknologi pendinginan Aero-FIT terbaik Nike diintegrasikan ke seluruh pakaian untuk memastikan performa penyerapan keringat tingkat elit tidak terganggu oleh estetika yang liar.

Melengkapi koleksi ini adalah jembatan sempurna antara energi stadion dan budaya jalanan sehari-hari. Koleksi ini menampilkan dua varian Air Max 95 legendaris yang dirancang khusus untuk anak-anak dan remaja, dibungkus dengan motif berani yang terinspirasi hewan, serta dilengkapi sol luar berwarna-warni yang memudar, membawa semangat individualitas jauh melampaui menit ke-90.

Nike x LEGO

Diciptakan melalui kolaborasi erat antara kedua tim merek sebagai bagian dari kemitraan global multi-tahun mereka yang sedang berlangsung, seluruh rilis ini menghadirkan satu kisah terpadu tentang permainan tanpa henti di mana performa bertemu dengan kreativitas.

Setiap elemen koleksi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saat ini: ekspresif, penuh niat, dan bersemangat untuk menjadikan permainan sebagai milik mereka sendiri.

Belanja: Koleksi Nike x LEGO

Koleksi Nike Football x LEGO akan tersedia secara global mulai 4 Juni di Nike, LEGO, dan lokasi ritel terpilih.

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