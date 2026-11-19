Sepak bola selalu menghubungkan berbagai budaya, tetapi hanya sedikit kolaborasi modern yang menggambarkan hal itu sebaik proyek terbaru Nike bersama Kids Of Immigrants.

Jenama streetwear berbasis komunitas asal Los Angeles itu kembali bekerja sama dengan Nike untuk memperkenalkan koleksi dua model alas kaki yang merayakan sepak bola, baik di lapangan maupun di jalanan. Sebagai langkah pertama jenama tersebut ke ranah sepatu bola untuk pertandingan, koleksi ini menafsirkan ulang lini Nike Tiempo yang ikonis melalui warisan pribadi para pendirinya, Daniel Buezo dan Weleh Dennis.

Nike

Alih-alih sekadar menjadikan desain sepatu itu bahan untuk merambah gaya hidup, Buezo dan Dennis mendasarkan rancangannya pada medan pegunungan di tanah leluhur mereka masing-masing, Honduras dan Liberia. Meski berada di sisi berlawanan Samudra Atlantik, kedua negara sama-sama memiliki kecintaan besar terhadap sepak bola di tingkat akar rumput.

Nike

Semangat bersama itu tercermin dalam gradasi kuning dan oranye cerah di seluruh koleksi, yang dipilih untuk mengekspresikan kegembiraan, energi, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Desainnya juga memadukan referensi dari arsip Nike Football dengan detail khusus yang menampilkan kedua jenama serta tali sepatu bermotif. Koleksi ini terdiri atas dua model yang saling melengkapi, dirancang untuk laga 90 menit maupun aktivitas setelah pertandingan.

Nike

Untuk di lapangan, Nike Tiempo Maestro Elite x Kids Of Immigrants menggunakan kulit FlyTouch yang dirancang khusus guna memberikan sentuhan, kontrol bola, dan responsivitas optimal saat bertanding. Di luar lapangan rumput, Nike Tiempo Streetgato x Kids Of Immigrants membawa karakter sepak bola yang sama ke lapangan beton, lapangan berpagar, dan sudut-sudut jalan, sebagai penghormatan kepada ruang-ruang lingkungan tempat gaya khas dan budaya komunitas lahir.

Setelah kolaborasi sebelumnya yang mencakup Air Max Sunder, peluncuran pakaian, dan inisiatif akar rumput seperti rangkaian turnamen Toma el Juego, rilisan ini menjadi pernyataan mereka yang paling lengkap tentang sepak bola sejauh ini.

Nike

Belanja: Sepatu bola Nike x Kids Of Immigrants Tiempo

Koleksi ini kini tersedia di seluruh dunia melalui Nike SNKRS, nike.com, serta sejumlah peritel terpilih.