Wali Kota Nijmegen Hubert Bruls siap melarang suporter Feyenoord hadir pada laga tandang melawan NEC yang akan datang. Pemicunya adalah skandal kembang api saat kunjungan klub Rotterdam itu ke markas SC Cambuur, ketika sejumlah besar kembang api dinyalakan dari tribun tim tamu.

Bruls ingin mencegah agar situasi serupa tidak terjadi dalam NEC - Feyenoord, dua pekan lagi. Namun, sang wali kota terlebih dahulu menunggu hasil penyelidikan atas peristiwa di Leeuwarden.

“Laga tandang pertama kebetulan berlangsung di Nijmegen,” kata Bruls kepada WNL. “Jadi saya juga menunggu pekan ini, apa hasil dari semua penyelidikan itu.” Mengingat suporter Feyenoord yang bertanggung jawab sebelumnya menyamar secara massal di bawah sebuah spanduk sebelum insiden kembang api itu, identifikasi tampaknya nyaris mustahil.

Jika dalam waktu dekat belum ada kejelasan yang memadai soal pihak yang bertanggung jawab, Bruls tidak menutup kemungkinan adanya langkah tegas. “Kalau pekan depan belum jelas apakah pelaku ditangkap atau sudah ada gambaran ke arah itu, maka suporter Feyenoord harus duduk di rumah menonton di depan televisi,” tegasnya.

Feyenoord sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung untuk melacak suporter yang bertanggung jawab atas penyalaan kembang api tersebut. Dalam insiden itu, tujuh suporter Cambuur mengalami luka-luka.

Bruls menilai harus ada tindakan tegas terhadap kejadian seperti itu. “Bagaimana Anda menjelaskan itu kepada anak berusia sembilan tahun? Bahwa Anda bisa melakukan hal seperti itu, lalu lain kali bisa melakukannya lagi.”

Perilaku para pemain Feyenoord setelah pertandingan juga menarik perhatian negatif dari sang wali kota. “Para pemain Feyenoord bahkan masih pergi memberi selamat kepada tribun tim tamu setelah laga usai. Kami tidak akan memberi mereka penghargaan atau mengizinkan mereka masuk dengan cara apa pun.”

Bruls merujuk pada langkah-langkah sebelumnya terkait pelemparan gelas di stadion. “Dengan gelas-gelas itu, langkah tersebut bekerja dengan sangat baik, saya pikir waktunya sudah tepat. Saya sangat kesal dengan kembang api itu,” pungkasnya.