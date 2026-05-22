Nijhuis mengungkap bagaimana KNVB berhasil mencegah terjadinya keributan besar seputar penangkapan Dieperink

Bas Nijhuis memberikan tanggapan dalam acara Vandaag Inside mengenai situasi seputar Rob Dieperink dan peran KNVB. Wasit tersebut ditangkap di London setelah pertandingan Conference League antara Crystal Palace dan Fiorentina (3-0).

Dieperink ditahan atas dugaan tiga tindak pidana, termasuk pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki di bawah umur. Saat ini, semua tuduhan terhadap Dieperink telah dibatalkan oleh kepolisian London karena kurangnya bukti.

Nijhuis menjelaskan apa yang terjadi. “Ada kegaduhan di De Telegraaf bahwa dia ditangkap atas dugaan pelecehan terhadap seorang remaja berusia tujuh belas tahun. Itulah tentu saja ceritanya. Berita itu muncul melalui The Sun, kemudian diambil alih oleh De Telegraaf, dan akhirnya menjadi berita besar.”

Akhirnya, tidak ada yang bisa dibuktikan dalam kasus seputar Dieperink. “KNVB telah bertindak baik dengan memberikan keterbukaan kepada De Telegraaf, karena mereka ingin menempatkan judul yang sangat berbeda di atasnya.”

Ketua wasit Raymond van Meenen kemudian mengundang surat kabar tersebut. “Kami hanya akan menceritakan apa yang terjadi sejak 9 April,” jelas Nijhuis mengenai pendekatan Van Meenen. “Dia telah menunjukkan semuanya. Berita itu pun terbit dengan baik di surat kabar dan semuanya berjalan lancar.”

Johan Derksen memperkirakan wasit tersebut akan menghadapi banyak masalah akibat tuduhan tersebut. “Itulah pertanyaannya sekarang. FIFA telah menyatakan bahwa dia tidak akan berangkat ke Piala Dunia. Itu merupakan kekecewaan baginya. Namun, FIFA tentu saja menginginkan wasit dengan perilaku yang tak tercela. Ini memang masalah yang sangat sensitif,” kata Nijhuis.

Nijhuis berharap UEFA kembali menunjuk Dieperink sebagai wasit di Liga Champions. Ia berpendapat bahwa harus ada bukti terlebih dahulu bahwa wasit tersebut telah melakukan sesuatu sebelum tindakan diambil. “Satu-satunya kelebihanmu adalah kamu tidak akan pernah menggodai anak-anak laki-laki berusia tujuh belas tahun,” canda Derksen, yang kemudian disambut tawa oleh Nijhuis.