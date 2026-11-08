Nigeria Mencetak Sejarah, Maroko Kirim Pesan Kuat Jelang Piala Dunia 2030

Maroko melanjutkan ujian terhadap kemampuan organisasi serta infrastruktur olahraga dan logistiknya melalui penyelenggaraan Piala Dunia Wanita U-17, yang kompetisinya berakhir di ibu kota Rabat dengan penobatan Nigeria sebagai juara untuk kali pertama dalam sejarah mereka, setelah mengalahkan Jepang dengan skor 2-1, dalam sebuah turnamen yang menjadi babak baru dalam rangkaian persiapan Kerajaan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa pentingnya turnamen ini tidak terbatas pada kompetisi olahraga semata, tetapi juga memberi Maroko kesempatan tambahan untuk menguji fasilitas-fasilitasnya, mekanisme penyelenggaraan, pengelolaan delegasi, dan operasi logistik, dalam kerangka rencana persiapan menjadi tuan rumah ajang sepak bola dunia pada 2030, terlebih Kerajaan telah memperoleh hak penyelenggaraan 5 edisi turnamen secara berturut-turut selama periode 2025 hingga 2029.

Laga final, yang digelar pada Sabtu di Rabat, menyaksikan keunggulan timnas Nigeria melalui dua gol yang dicetak oleh Ououo Bashiru pada menit ke-39 dan Oluwabobi Omejiako pada menit ke-47, sebelum Fuki Ito memperkecil ketertinggalan Jepang pada menit ke-80, tanpa berhasil menyamakan kedudukan.

Omejiako, pencetak gol kedua, meraih penghargaan sebagai pemain terbaik turnamen, sementara timnas Nigeria mencatatkan sejarah sebagai timnas Afrika pertama yang menjuarai Piala Dunia Wanita di berbagai level.

Pertandingan berikutnya MAR Africa Cup of Nations Qualification 15.00 NER

Sebanyak 24 negara ambil bagian dalam turnamen yang menyaksikan penyelenggaraan 52 pertandingan, sehingga memberikan Maroko pengalaman organisasi yang baru, sebagai negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita U-17, dalam kerangka rencana Federasi Sepak Bola Internasional untuk menyelenggarakan turnamen ini setiap tahun di Kerajaan hingga 2029.

Kompleks Mohammed VI di jantung pengalaman organisasi

Maroko menerapkan model organisasi yang berbasis pada pemusatan pertandingan, fasilitas, dan layanan di Kompleks Sepak Bola Mohammed VI dekat Rabat, yang mencakup lapangan latihan, fasilitas akomodasi, layanan medis, serta ruang khusus untuk persiapan tim, sehingga membantu mengurangi perpindahan timnas dan memudahkan pengelolaan aspek logistik turnamen.

Laga final semula direncanakan digelar di Stadion Prince Moulay Hassan, sebelum Federasi Sepak Bola Internasional mengumumkan, pada 28 Oktober, pemindahannya ke Kompleks Mohammed VI, untuk menjaga fase penutup kompetisi tetap berada di satu lokasi.

Model ini mencerminkan arah Maroko dalam memanfaatkan fasilitas olahraganya untuk menjadi tuan rumah turnamen internasional, melalui penyediaan fasilitas terpadu yang menggabungkan akomodasi, latihan, serta layanan medis dan organisasi, sehingga memperkuat kemampuannya menyambut timnas dan delegasi olahraga.

Investasi infrastruktur menopang ambisi 2030

Persiapan Maroko bertumpu pada investasi yang telah dimulai bertahun-tahun sebelum Kerajaan memperoleh kehormatan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Kompleks Sepak Bola Mohammed VI, yang diresmikan pada Desember 2019, berada di garis depan proyek-proyek ini, karena membentang di lahan seluas sekitar 29 hektare, dengan biaya pembangunan mencapai sekitar 90 juta dolar.

Sistem olahraga Maroko mencakup jaringan stadion, pusat latihan, hotel, serta fasilitas medis dan akademi, dalam kerangka strategi yang menargetkan pengembangan sepak bola dan penguatan kemampuan negara untuk menjadi tuan rumah bagi tim, klub, dan turnamen internasional.

Investasi ini bersamaan dengan berkembangnya hasil olahraga timnas-timnas Maroko, setelah timnas senior mencapai semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar, menjadikannya timnas Afrika pertama yang meraih pencapaian tersebut, selain penobatan timnas muda sebagai juara Piala Dunia U-20 pada 2025.

5 edisi berturut-turut sebagai persiapan menghadapi ujian terbesar

Penyelenggaraan 5 edisi Piala Dunia Wanita U-17 secara berturut-turut oleh Maroko, selama periode 2025 hingga 2029, memiliki arti penting yang melampaui sekadar menyelenggarakan turnamen tahunan, karena memberi Kerajaan kesempatan berulang untuk mengevaluasi kemampuannya dan menyempurnakan prosedur akomodasi, transportasi, keamanan, penyambutan delegasi, koordinasi fasilitas, serta pengelolaan pertandingan.

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, dalam berbagai kesempatan memuji kemampuan Maroko dalam menyelenggarakan ajang-ajang olahraga besar, serta memberi selamat kepada Nigeria atas penobatan bersejarah mereka, dan menyampaikan apresiasinya kepada negara tuan rumah seusai laga final.

Penyelenggaraan Piala Dunia 2030 merupakan tantangan yang jauh lebih besar, mengingat besarnya jumlah penonton, timnas, dan stadion, selain kerumitan perpindahan antara tiga negara tuan rumah, namun Maroko terus memanfaatkan turnamen internasional, khususnya kompetisi kelompok umur, untuk menimba pengalaman serta menguji kesiapan fasilitas dan mekanisme kerjanya.

Dengan demikian, penobatan Nigeria sebagai juara bukanlah satu-satunya babak paling menonjol di penghujung turnamen, melainkan Maroko juga meraih capaian organisasi baru, yang memperkuat upayanya untuk mempersiapkan infrastruktur dan mengasah pengalamannya sebelum menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030.