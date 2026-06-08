Nigel de Jong memberikan sinyal yang sangat jelas kepada Arne Slot terkait Timnas Belanda

Saat ini tidak ada lowongan untuk posisi pelatih kepala timnas Oranje, demikian disampaikan Nigel de Jong dalam wawancara dengan Voetbal International. Ia menekankan bahwa Ronald Koeman adalah pelatih kepala timnas Belanda.

Kontrak Koeman dengan KNVB akan berakhir setelah Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Mengenai masa depannya, mantan bek tersebut belum mengambil keputusan apa pun.

“Saya juga tidak ingin berspekulasi tentang hal itu. Ronald adalah pelatih kepala kami dan kami sangat percaya padanya, begitu pula sebaliknya,” lanjut De Jong.

Mantan gelandang yang pernah bermain untuk Ajax dan AC Milan ini menyatakan bahwa saat ini sama sekali tidak ada lowongan untuk posisi pelatih tim nasional.

“Saat ini yang terpenting hanyalah Piala Dunia. Segala hal setelahnya untuk sementara ditunda. Tentu saja kami mempertimbangkan semua skenario, tetapi saat ini tidak ada lowongan.”

Menurut Valentijn Driessen dari De Telegraaf, Arne Slot sangat ingin bergabung dengan tim nasional Belanda. “Dia memohon dengan berlutut untuk posisi itu,” kata kepala redaksi sepak bola tersebut.