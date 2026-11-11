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Nicolo Zaniolo angkat bicara soal kepergiannya yang tak terduga dari pemusatan latihan timnas Italia. Ia mengakui bahwa keputusan untuk meninggalkan timnas Italia terasa menyakitkan. Gelandang Udinese itu sempat masuk dalam skuad terbaru Roberto Mancini sebelum memilih mundur pada awal pekan ini.

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Seputar tim nasional Italia, pertanyaan mengenai status Nicolo Zaniolo mencuat setelah gelandang serang Udinese itu tiba-tiba meninggalkan pusat latihan timnas di Coverciano. Zaniolo menjadi salah satu nama yang paling menyita perhatian dalam pemanggilan terbaru Roberto Mancini, tetapi kebersamaannya dengan skuad berakhir lebih cepat pada Selasa. Mantan pemain Roma itu kini menjelaskan melalui media sosial bahwa kepergiannya disebabkan oleh urusan pribadi, bukan konflik internal ataupun cedera, sekaligus menepis berbagai rumor yang mulai beredar di media Italia.

Melalui Instagram, Zaniolo mengungkapkan betapa berat keputusan tersebut baginya. Ia mengakui bahwa meninggalkan rekan-rekan setimnya bukan perkara mudah. Pemain berusia 25 tahun itu menegaskan kembali komitmennya kepada timnas meski saat ini harus absen. Ia ingin kembali bergabung secepat mungkin setelah keadaan pribadinya memungkinkan. Zaniolo menekankan bahwa mengenakan seragam biru yang ikonis itu tetap menjadi ambisi utamanya, sekalipun ia harus menepi untuk menangani urusan di luar lapangan.

“Meninggalkan Coverciano bukan hal yang mudah, tetapi saya mengambil keputusan ini semata-mata karena alasan pribadi,” tulis Zaniolo dalam unggahan Instagram Story pada Selasa malam. Sang gelandang juga menyampaikan terima kasih kepada staf kepelatihan yang telah mendukungnya selama periode ini. “Mengenakan seragam biru timnas Italia selalu menjadi kebanggaan. Saya ingin berterima kasih kepada pelatih, staf, dan rekan-rekan setim atas dukungan mereka,” tambahnya, seperti dilaporkan Football Italia.

Meminta privasi dihormati di tengah spekulasi

Kepergian Zaniolo langsung memicu perdebatan di Italia. Suporter dan pengamat sama-sama berusaha memahami mengapa salah satu penyerang paling berbakat di negara itu memilih meninggalkan tim di tengah jeda internasional yang penting. Menyadari spekulasi yang terus berkembang, bintang Udinese tersebut menggunakan pernyataannya untuk meminta agar batas privasinya dihormati. Ia mengimbau publik agar tidak memercayai cerita yang dibuat-buat atau versi lain dari kejadian tersebut yang tidak mencerminkan situasinya saat ini.

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“Saya hanya meminta agar kehidupan pribadi saya dihormati dan agar orang tidak memercayai rangkaian cerita tentang kejadian yang tidak ada hubungannya dengan saya,” tegas Zaniolo. “Seragam ini sangat berarti bagi saya dan saya akan terus bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan kesempatan mengenakannya lagi.” Pernyataan langsung ini menunjukkan bahwa Zaniolo ingin menghindari kegaduhan media yang sesekali mengiringi kariernya, terutama saat kepindahannya yang menyita perhatian antara Roma, Galatasaray, Aston Villa, dan kini Udinese.

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Sulit tampil konsisten bersama Italia

Waktu pengunduran diri ini menjadi hal yang sangat mengecewakan bagi pemain maupun pelatih, mengingat Roberto Mancini tetap menjadi pendukung kuat Zaniolo sejak kembali menangani timnas Italia. Mancini adalah pelatih yang memberi Zaniolo penampilan pertamanya di timnas senior bahkan sebelum sang pemain menjalani debut profesional bersama Roma. Ia juga memanggil gelandang tersebut dalam kedua skuad yang diumumkan sejak kembali menjabat sebagai pelatih kepala.

Zaniolo belum tampil untuk Italia selama lebih dari dua tahun, catatan yang memperlihatkan kariernya di timnas kerap tersendat. Cedera sebelumnya telah membuatnya absen dari pemusatan latihan pertama Mancini setelah kembali menjabat, sementara pengunduran diri karena alasan pribadi kali ini kembali menunda upayanya merebut tempat reguler di susunan pemain utama. Meski menghadapi berbagai hambatan itu, bakat Zaniolo tetap tak diragukan. Mancini tampaknya bersedia menunggu hingga sang pemain menemukan stabilitas yang diperlukan untuk kembali berkontribusi di level tertinggi.

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Fokus kembali ke Udinese

Untuk saat ini, Zaniolo akan berfokus pada tugasnya di level klub dan menyelesaikan urusan pribadi yang membuatnya meninggalkan pemusatan latihan. Kepindahannya ke Udinese pada musim panas dipandang sebagai kesempatan untuk membangun kembali reputasinya di Serie A dan menemukan performa konsisten yang pernah menjadikannya prospek muda paling menarik di sepakbola Eropa.

Timnas Italia akan menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya tanpa kreativitas pemain yang pernah menimba ilmu di akademi Inter Milan tersebut. Sementara itu, Zaniolo akan mempersiapkan diri agar siap secara mental dan fisik saat Italia kembali berkumpul. Pernyataannya menjadi pengingat akan sisi manusiawi di balik sepakbola profesional, ketika ia harus menyeimbangkan tekanan besar untuk membela negaranya dengan tantangan dalam kehidupan pribadinya.