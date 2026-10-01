Nicolò Tresoldi sedang jadi sorotan. Striker Club Brugge itu memang sudah berada dalam performa bagus dan pada Rabu juga mencetak hattrick untuk Jerman U-21 melawan Malta U-21 (1-4). Namun, Tresoldi juga masih bisa memilih Italia dan belum mengambil keputusannya.

Tresoldi lahir 22 tahun lalu di Sardinia, tempat ia juga dibesarkan. Saat berusia 13 tahun, ia pindah bersama keluarganya ke Jerman. Di sana ia masuk akademi Hannover 96, tempat ia menembus tim utama dan yang kemudian menjualnya pada musim panas 2025 seharga 7,5 juta euro kepada Club.

Hingga saat ini, Tresoldi sudah tampil 67 kali untuk Biru-Hitam dan mencetak 28 gol. Musim lalu, ia juga mencetak gol di Liga Champions saat menghadapi antara lain FC Barcelona dan Atlético Madrid.

Tresoldi, yang terikat kontrak di Brugge hingga pertengahan 2029, menjalani debut untuk Jerman U-21 pada Agustus 2023 dan tampil sangat tajam di sana dengan 16 gol dalam 26 gol. Pemain berkaki kanan itu sebelumnya mengatakan bahwa ia ingin lebih dulu menjalani Piala Eropa U-21 bersama Jerman sebelum membuat keputusan final soal pilihan tim nasionalnya.

Dengan hattrick-nya pada Rabu melawan rekan-rekan seusianya dari Malta, Tresoldi kini hanya berjarak dua gol lagi untuk menjadi top skor sepanjang masa Jerman U-21. Rekor itu, yang menurutnya 'semoga sudah dipecahkan pada Selasa', saat ini masih atas nama Pierre Litbarski, yang pernah mencetak 18 gol.

Pada Selasa, tim muda Jerman akan bermain di Bielefeld melawan Georgia U-21. Kemenangan dalam hal apa pun sudah cukup bagi Jerman, yang seperti Yunani sama-sama memiliki 24 poin dari 9 laga. Jerman hanya unggul dalam hasil pertemuan langsung, sehingga grup ini kemungkinan besar akan diputuskan untuk keuntungan Jerman.

"Saya memulai petualangan ini bersama tim muda Jerman dan ingin menuntaskannya,” ujarnya pada Rabu setelah pertandingan, merujuk pada Piala Eropa U-21 tahun depan. "Saya mengenakan seragam Jerman dengan bangga. Ini bukan keputusan yang mudah. Saya rasa semua orang tahu bahwa kedua negara sangat berarti bagi saya."

Tresoldi sudah sempat melakukan kontak dengan pelatih tim nasional Jerman Jürgen Klopp, yang baru-baru ini mendapat pertanyaan soal pilihan yang dihadapi sang penyerang yang diminati banyak klub itu. "Ada begitu banyak faktor berbeda yang berperan dalam sebuah pilihan. Jika Anda punya kesempatan untuk mengambil lebih banyak waktu, saya rasa wajar jika dia melakukan itu,” kata Klopp.



