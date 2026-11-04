Nicolo Tresoldi membuat Brugge bermimpi lewat prestasi bersejarah. Mesin gol Como mencetak sejarah dan bahkan menyaingi PSG

Tresoldi membawa Brugge unggul pada menit ke-25 lewat sundulan indah dalam laga pekan keempat fase liga di markas PSV Eindhoven. Setelah mencetak gol saat kalah 2-3 dari Aston Villa pada laga pembuka dan membukukan hat-trick spektakuler dalam kemenangan 4-3 di markas Inter Milan, itu merupakan gol kelima Tresoldi bagi klub Belgia tersebut di Liga Champions musim ini. Belum pernah ada pemain Jerman yang mencetak lebih banyak gol untuk klub non-Jerman dalam satu musim Liga Champions.

Tresoldi, yang dikabarkan diminati sejumlah klub papan atas, kembali mencuri perhatian lewat golnya di Eindhoven. Pemain timnas Jerman U-21 itu merupakan salah satu harapan terbesar DFB di lini serang untuk masa depan, tetapi ia masih bisa memilih membela Italia karena memiliki darah Italia. Tresoldi tetap ingin bermain bersama tim Jerman di Euro U-21 musim panas mendatang. Setelah itu, segalanya masih terbuka.

Di Eindhoven pada Rabu malam, Brugge lebih dulu kebobolan gol penyeimbang pada menit ke-54 melalui Kodai Sano untuk tim Belanda itu. Tresoldi dan rekan-rekannya kemudian menunjukkan daya juang. Carlos Forbs mencetak gol kemenangan 2-1 pada menit ke-65. Dengan demikian, klub papan atas Belgia itu telah mengumpulkan sembilan poin dari empat laga dan, sebagai penghuni peringkat kesembilan, boleh bermimpi lolos ke babak 16 besar. Delapan tim teratas setelah fase liga berakhir pada akhir Januari akan langsung mendapat tiket ke babak 16 besar, sementara tim di peringkat kesembilan hingga ke-24 harus lebih dulu melewati babak play-off.

Kemenangan Terbesar Di Liga Champions! Como Ukir Sejarah

Pendatang baru Liga Champions, Como, juga punya peluang bagus untuk finis di delapan besar. Tim Italia asuhan pelatih bintang Cesc Fabregas itu tampil luar biasa di markas RC Lens dan meraih kemenangan sensasional 9-1 yang bersejarah! Dengan hasil tersebut, Como mencatatkan kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Champions. Sebelumnya, Real Madrid (melawan Malmö pada 2015) dan Liverpool FC (melawan Besiktas pada 2007) berbagi rekor itu lewat kemenangan 8-0.

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Mantan pemain Bundesliga Marc Oliver Kempf termasuk di antara pencetak gol, sementara striker Como Tassos Douvikas menjadi bintang laga berkat hat-trick. Gol kesembilan dalam kemenangan pemecah rekor itu dicetak pada masa tambahan waktu oleh gelandang berbakat Matteo Papaccioli, 18 tahun, yang masuk sebagai pemain pengganti. Itu terjadi dalam penampilan pertamanya untuk tim utama Como sekaligus, tentu saja, debutnya di Liga Champions.

Como, yang kini mengoleksi sembilan poin seperti Brugge, naik ke peringkat keempat klasemen. Klub Serie A itu menjadi satu-satunya tim yang mampu menyaingi juara bertahan Paris Saint-Germain dalam urusan mencetak gol. Tim Prancis tersebut memimpin dengan 20 gol dari empat laga pertama, sementara Como tidak jauh di belakang dengan 19 gol. Rata-rata luar biasa, lebih dari 4,5 gol per pertandingan. Tim asuhan Fabregas sebelumnya juga meraih kemenangan spektakuler atas RB Leipzig dan Manchester United, masing-masing dengan skor 4-1.

Viktor Gyökeres Jadi Penentu Bagi Arsenal

Sementara itu, dalam duel sesama tim non-unggulan antara Viking Stavanger dan Sabah FK, tim Norwegia keluar sebagai pemenang dengan skor 4-1. Hasil itu memperbesar peluang mereka untuk finis di posisi 24 besar dan meraih tiket ke fase gugur. Finalis musim lalu, Arsenal, menjalankan tugasnya di markas Slavia Praha meski hanya menang tipis 2-1. Arsenal kini berada di peringkat ketiga dengan sepuluh poin, di belakang dua tim yang belum kehilangan poin, PSG dan Real Madrid.

Ada hal yang patut dicatat dari kemenangan Arsenal: striker seharga 70 juta euro Viktor Gyökeres, yang pindah dari Sporting Lisbon ke London dengan nilai tersebut pada 2025, baru mencetak gol keduanya musim ini di semua kompetisi. Gyökeres mencetak gol sendiri pada menit ke-38 untuk membawa Arsenal unggul sementara 2-0, setelah sebelumnya menyiapkan gol pembuka Noni Madueke pada menit kesembilan.