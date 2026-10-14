Pemain timnas Jerman U-21 itu mencetak tiga gol untuk klub Belgia tersebut pada babak kedua dan menjadi pemain Jerman termuda yang pernah mencetak hat-trick di Liga Champions. Ia mencatatkan rekor itu pada usia 22 tahun 52 hari. Penampilannya juga membuat media Italia terpukau.









Setelah peluit akhir berbunyi, Tresoldi dengan senang hati menjawab pertanyaan para jurnalis. Mereka kembali menyinggung soal tim nasional karena sang penyerang memenuhi syarat untuk membela Jerman, Italia, maupun Argentina. Sebelumnya, Tresoldi menyatakan akan terus membela DFB hingga musim panas 2027 dan Kejuaraan Eropa U-21. Ia sudah berbicara dengan dua pelatih timnas senior, Jürgen Klopp (Jerman) dan Roberto Mancini (Italia). Namun, keputusan mengenai kelanjutan karier internasionalnya setelah musim panas 2027 masih terbuka.

"Saya puas dengan perjalanan saya bersama timnas Jerman," kata Tresoldi, pernyataan yang kemungkinan membuat para petinggi DFB senang. "Ada banyak penyerang yang lebih baik daripada saya, baik di Italia maupun di Jerman," lanjutnya. Namun, saat ini tidak ada penyerang yang lebih baik di timnas Jerman U-21: Tresoldi telah mencetak 16 gol dalam 27 penampilan internasional.

Siapa yang berupaya mendapatkan Nicolo Tresoldi?

"Saya sudah berbicara dengan Klopp, Mancini, dan kedua federasi. Saya telah menjelaskan kepada mereka bagaimana saya memandang situasi ini. Yang penting, mereka memahaminya," ujar pemain berusia 22 tahun itu saat memberikan kabar terbaru mengenai situasinya di tim nasional. Menurut Tresoldi, ia punya target besar bersama Jerman U-21 untuk mengangkat trofi dalam turnamen musim panas mendatang: "Ayah saya menjuarai Kejuaraan Eropa U-21 bersama Italia. Sekarang saya juga ingin memenangi gelar itu," katanya.

Musim ini, Tresoldi sudah mencetak sembilan gol dalam 11 pertandingan kompetitif bersama Club Brugge. Pada 2025, ia pindah dari Hannover 96 ke Belgia dengan biaya transfer 7,5 juta euro. Sejak itu, nilai pasarnya meningkat menjadi 35 juta euro.