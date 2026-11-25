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Nicolo Barella memberikan dukungan kepada bintang muda Inter, Francesco Pio Esposito, dan menegaskan bahwa sang penyerang memiliki semua kemampuan untuk sukses di level tertinggi. Gelandang itu juga membahas kembalinya kapten Lautaro Martinez saat Inter bersiap menghadapi laga penting di kompetisi Eropa.

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Perkembangan Pio Esposito

Gelandang Inter Nicolo Barella menyatakan keyakinan besar terhadap kemampuan penyerang muda Pio Esposito , yang menurutnya sudah membuktikan kualitas di panggung besar. Esposito mencuri perhatian lewat penampilannya bersama klub maupun tim nasional, terutama saat membela Italia dalam laga-laga internasional terakhir. Barella menyoroti kemampuan Esposito bermain dalam berbagai situasi, baik di dalam maupun di luar kotak penalti.

“Menurut saya, Esposito sudah menunjukkan potensinya, tetapi dia masih bisa berkembang. Dia bisa melakukan segalanya dan melakukannya dengan baik, di dalam maupun di luar kotak penalti. Kami harus memanfaatkan itu. Dia menunjukkan kualitasnya bersama tim nasional, bahkan saat menghadapi lawan seperti Prancis. Saya juga memujinya karena dia terus bekerja keras sejak berada di sini dan mau mendengarkan nasihat,” kata Barella dalam wawancara dengan TNT Sports Mexico, seperti dikutip oleh TUTTOmercatoWEB.

Barella minta publik tak berlebihan memuji Pio

Barella berusaha meredam pujian yang kian besar terhadap Pio. Ia meminta semua pihak berhati-hati ketika penyerang muda itu mulai dibandingkan dengan dua legenda Italia, Christian Vieri dan Luca Toni. Meski mengakui awal karier Esposito yang menjanjikan, Barella menegaskan bahwa perjalanan sang pemain masih panjang sebelum bisa disejajarkan dengan nama-nama tersebut.

Meski mengakui potensi besar Esposito, Barella menegaskan bahwa pemain muda itu membutuhkan ruang untuk berkembang tanpa dibebani perbandingan yang terlalu besar.

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“Apakah ada kemiripan dengan Toni atau Vieri? Kita sedang membicarakan pemain-pemain yang telah mengukir sejarah. Pio masih harus banyak membuktikan diri, tetapi dia mengawalinya dengan sangat baik. Tidak ada perbandingan, dan saya mendoakan yang terbaik untuknya,” tambahnya.

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Menyambut kembalinya El Toro

Inter mendapat suntikan kekuatan dengan kembalinya Lautaro Martinez, sosok yang menurut Barella sangat penting bagi identitas dan kesuksesan tim. Saat Inter bersiap menghadapi Stuttgart di Liga Champions, tersedianya sang kapten memberi dorongan besar dari segi mental maupun taktik. Barella mengakui bahwa pemain lain tampil baik selama penyerang Argentina itu absen, tetapi kehadirannya tetap tak tergantikan berkat kepemimpinan dan pengalamannya di level internasional.

“Lauti adalah kapten kami, pemain yang paling banyak meraih gelar di level internasional, dan bagian yang sangat penting dari tim. Namun, dalam sepakbola, pemain perlu waktu untuk pulih, dan mereka yang bermain menggantikannya tampil sangat baik. Sekarang dia sudah kembali, kami sangat senang menantikan kehadirannya di lapangan,” jelas Barella.

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Inspirasi dari Bellingham

Ketika membahas sepakbola modern, Barella mengungkapkan kekagumannya kepada bintang Real Madrid, Jude Bellingham. Pemain tim nasional Italia itu menyebut Bellingham sebagai pemain paling komplet yang pernah dihadapinya, seraya menyoroti kemampuannya memberikan pengaruh dalam setiap fase permainan. Barella mengaku terus berusaha belajar dari sesama pemain di berbagai penjuru Eropa, terlepas dari seberapa besar perhatian media yang mereka terima, demi mengasah permainannya di lini tengah Inter.

“Dalam sepakbola saat ini, saya suka mengamati semua pemain. Ada sesuatu yang bisa dipelajari dari setiap orang, bahkan dari mereka yang lebih jarang mendapat pujian. Mungkin pemain favorit saya saat ini adalah Bellingham karena dia bisa melakukan segalanya. Dia komplet, dan ketika Anda menghadapinya, Anda akan memahami itu,” ujar Barella.