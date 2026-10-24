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Nicolas Jackson membalas dendam dengan sempurna kepada mantan pelatihnya lewat dua gol gemilang saat Aston Villa mengakhiri awal sempurna Manchester City di Liga Primer. Tim asuhan Unai Emery meraih kemenangan mengejutkan 2-1 pada Sabtu, membuat Enzo Maresca mengalami nasib yang sama seperti Pep Guardiola pada hari terakhir musim lalu.

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Villa kembali menghantui Manchester City

Aston Villa telah menjadi mimpi buruk yang terus berulang bagi Manchester City. Kemenangan kandang 2-1 yang mendebarkan bagi klub asal Birmingham itu memutus rentetan tujuh kemenangan tim tamu, sekaligus mengakhiri catatan kemenangan sempurna mereka dalam pertandingan-pertandingan awal Premier League musim ini.

Menariknya, tim asuhan Emery kini telah meninggalkan jejak pada dua era berbeda di Etihad. Ini merupakan kekalahan pertama di liga pada era Maresca, sementara masa kepemimpinan legendaris Guardiola berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Villa pada laga terakhir musim lalu.





Jackson membalas dendam

Jackson menjadi bintang laga ini. Penyerang asal Senegal itu disisihkan Maresca di Chelsea setelah kedatangan Liam Delap, tetapi ia membuktikan kualitasnya di Villa Park lewat penampilan klinis, mencetak dua gol dari hanya dua tembakan tepat sasaran.

Ia juga memenangi seluruh duel udara, berhasil melewati lawan dua kali, dan dilanggar tiga kali. Jackson tampil gemilang sebagai pengganti Ollie Watkins di bawah asuhan Emery, yang memberinya kesempatan bermain di tim utama Villarreal. Ia kini telah mencetak enam gol dalam enam pertandingan terakhirnya.





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Emery membangun benteng

Hasil ini menegaskan betapa tangguhnya Villa di kandang sejak ditangani Emery. Villa kini memenangi empat laga kandang liga berturut-turut melawan Manchester City dan tidak terkalahkan dalam empat laga kandang terakhir mereka menghadapi pemuncak klasemen liga.

Gol penyeimbang Erling Haaland hanya memberi kelegaan sesaat bagi tim tamu karena tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan. Ketangguhan itu mencerminkan performa Villa secara keseluruhan, setelah mereka mengawali kiprah di Champions League dengan sempurna dan meraih sembilan poin dari sembilan poin yang tersedia.

Apa selanjutnya?

Aston Villa akan berusaha melanjutkan momentum ini saat menghadapi Bournemouth di Piala Liga Inggris, sebelum bertemu Fulham di Premier League. Manchester City, yang tetap berada di puncak klasemen dengan 21 poin meski kalah, kini bersiap menghadapi Brighton dua kali: di ajang piala pada Rabu, lalu kembali bertemu di liga pada Sabtu.