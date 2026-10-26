Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bintang Athletic Club Nico Williams secara resmi angkat bicara mengenai spekulasi yang ramai tentang masa depannya. Ia mengonfirmasi telah menolak beberapa klub terbesar Eropa demi bertahan di Bilbao. Pemain timnas Spanyol itu mengakui dirinya mendapat minat besar dari klub-klub Liga Primer Inggris, Ligue 1, dan La Liga sebelum memutuskan untuk tetap bersama klub yang dibelanya sejak kecil dalam jangka panjang.

Iklan

Menolak klub-klub elite Eropa

Williams mengakhiri spekulasi panjang mengenai kemungkinan dirinya meninggalkan San Mames dengan mengungkap besarnya minat terhadapnya. Berbicara setelah kemenangan telak 4-0 atas Getafe, pemain sayap berusia 24 tahun itu menjelaskan bahwa ia mendapat sejumlah kesempatan untuk meninggalkan Basque Country dalam tiga bursa transfer musim panas sebelumnya.

Pesepakbola Spanyol itu secara terbuka menyebut klub-klub yang berusaha merekrutnya di tengah spekulasi yang ramai beredar. "Saya tidak pernah ragu bahwa saya ingin bertahan di sini," kata Williams kepada media dalam konferensi pers. Ia memperjelas besarnya keputusan itu dengan mengatakan, "Entah itu Barcelona atau klub lain seperti PSG, Arsenal, dan banyak lagi, saya mengatakan 'tidak' kepada semuanya demi bertahan di sini."





Menanggapi kontroversi agen

Pernyataan terbuka sang pemain sayap muncul ketika ada sedikit perbedaan pandangan dengan pihak yang mewakilinya. Agennya, Felix Tainta, baru-baru ini menyatakan bahwa negosiasi dengan Barcelona sudah cukup jauh pada musim panas 2024 dan mengisyaratkan bahwa tidak adanya jaminan pendaftaran pemain dari klub tersebut pada akhirnya menggagalkan kesepakatan. Namun, Williams segera menegaskan bahwa keputusan akhir untuk menolak kepindahan itu sepenuhnya berada di tangannya dan orang-orang terdekatnya. Ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menanggapi klaim itu secara langsung, dengan menyiratkan bahwa orang-orang di luar keluarga intinya sedikit keliru memahami cerita seputar kemungkinan kepergiannya.

"Felix keliru dalam ucapannya, kenyataannya tidak seperti itu," jelas sang pemain sayap. Ia menyatakan bahwa pernyataannya yang tegas dimaksudkan untuk meluruskan kisahnya sendiri. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut bersifat pribadi dan dibuat bersama saudara laki-lakinya, Inaki, serta orang tua mereka. Williams menegaskan bahwa ia tidak pernah ditekan untuk tetap berada di Bilbao di luar kehendaknya. "Tidak ada yang menodongkan pistol ke kepala saya untuk memaksa saya mengambil keputusan," katanya. Dengan sikap tersebut, ia membungkam rumor bahwa dirinya terpaksa bertahan karena kewajiban kontrak atau tekanan dari dewan direksi Athletic.

Iklan Iklan

Komitmen terhadap proyek di Bilbao

Setelah masa depannya kini dipastikan, Williams menatap satu dekade dominasi di San Mames. Sang pemain sayap baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak luar biasa hingga 2035, salah satu komitmen terpanjang dalam sejarah sepakbola modern.

Di luar lapangan, Williams menyatakan keinginannya untuk mengabaikan hiruk-pikuk yang kerap muncul di platform digital. "Media sosial bukanlah kehidupan nyata," ujarnya, seraya menjelaskan bahwa ia lebih memilih berfokus untuk menjadi sosok yang memberi pengaruh positif bagi generasi muda di wilayah Basque. Dengan memilih bertahan, ia semakin mengukuhkan statusnya sebagai ikon lokal dan membuktikan bahwa romantisme masih ada dalam sepakbola, bahkan di era biaya transfer yang sangat besar dan klub-klub yang didanai negara.