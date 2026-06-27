Nico Williams sangat marah kepada satu orang: 'Hari ini adalah salah satu hari tersulit dalam hidupku'

Pada malam Jumat hingga Sabtu, Spanyol berhasil lolos sebagai juara grup ke babak gugur Piala Dunia tanpa kesulitan berarti. Namun, kegembiraan tersebut terhalangi oleh kekhawatiran akan cedera yang dialami Nico Williams, yang tidak bisa keluar dari pertandingan tanpa cedera setelah dilanggar keras oleh Nicolás de la Cruz dan meluapkan kemarahannya melalui media sosial.

Bagi Uruguay, pertandingan ini berakhir dengan kekecewaan besar. Juara dunia dua kali itu kembali gagal meraih hasil positif saat menghadapi Spanyol dan akibatnya tersingkir di fase grup. Di menit-menit akhir, rasa frustrasi para pemain Amerika Selatan itu memuncak, yang berujung pada beberapa pelanggaran keras dan kartu merah untuk Agustín Canobbio.

Williams menjadi salah satu korban permainan kasar tersebut dan mengalami cedera akibat tekel dari De la Cruz. Penyerang Athletic Club ini sangat marah.

"Hari ini adalah salah satu hari tersulit dalam hidupku. Aku kembali mengalami cedera setelah setahun yang sangat berat, di mana cedera-cedera itu memenangkan banyak pertempuran, tapi tidak memenangkan perang. Aku berhasil mengatasinya dengan kerja keras, pengorbanan, dan – yang terpenting – rasa tanggung jawab

Pemain sayap tersebut kemudian mengenang masa-masa sulit yang telah dilaluinya. "Itu adalah satu setengah tahun penuh penderitaan, kesedihan, ketidakpastian, dan ketakutan. Saya tidak tahu kapan saya bisa bermain tanpa rasa sakit lagi atau kapan saya bisa kembali menjalani kehidupan normal. Saya bahkan belajar hidup dengan rasa sakit dalam hal-hal sederhana seperti pergi ke toilet, masuk dan keluar dari mobil, atau sekadar menikmati kehidupan sehari-hari."

Menurut Williams, ada satu tujuan yang selalu menjadi fokus utama selama masa rehabilitasinya. “Menemukan kembali kesenangan dalam bermain sepak bola adalah prioritas utama saya, bersama dengan mengembalikan senyuman saya. Karena tanpa senyuman, tanpa kesenangan, dan tanpa kebahagiaan, saya tidak bisa tampil secara optimal.”

Selanjutnya, pemain internasional Spanyol ini menyoroti pelanggaran yang kembali mengancam akan menyingkirkannya dari lapangan. “Kemarin saya mengalami cedera lagi karena seorang lawan bereaksi akibat rasa frustrasi, ketidakpuasan, dan kesedihan atas situasinya. Itu adalah tindakan yang, menurut saya, bisa dihindari. Itu sama sekali tidak perlu.”

Williams menutup pesannya dengan nada penuh semangat juang. “Namun, hal ini pun tidak akan menghentikan saya. Saya tahu Tuhan memiliki rencana bagi saya, dan saya akan terus maju. Saya telah berjuang hingga detik-detik terakhir untuk bisa kembali melakukan hal yang paling saya sukai: bermain sepak bola, merasa bahagia, dan membuat orang lain bahagia. Cerita ini belum berakhir. Kita akan bertemu lagi secepatnya di Piala Dunia ini.”

Spanyol akan melanjutkan Piala Dunia pada Kamis di Los Angeles. Lawan mereka di babak 16 besar belum diketahui. Keputusannya akan ditentukan di Grup J, di mana Austria dan Aljazair bersaing memperebutkan posisi kedua dan dengan demikian berhak menghadapi juara Eropa saat ini.