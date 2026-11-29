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Nico Williams terus menjadi sasaran spekulasi transfer setelah Paris Saint-Germain dikabarkan mengincar bintang Euro 2024 itu pada Januari. Namun, sayap Athletic Bilbao tersebut menegaskan fokusnya tetap di lapangan setelah menjadi penentu kemenangan atas Malaga.

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Williams tanggapi ketertarikan PSG usai jadi pemain terbaik

Williams tampil paling menonjol saat Bilbao meraih kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Malaga. Namun, pembicaraan seusai laga segera beralih ke masa depannya di San Mames. Setelah laporan dari Le Parisien mengaitkan sang sayap dengan PSG sebagai calon pengganti dua pemain yang cedera, Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia, pemain berusia 24 tahun itu harus menjawab pertanyaan mengenai statusnya pada bursa transfer Januari mendatang .

Penyerang yang terikat kontrak dengan klub asal Basque tersebut hingga 2035 dan memiliki klausul pelepasan senilai sekitar €90 juta itu memilih menghindari rumor tersebut. "Saya tidak tahu apa yang terjadi di sekitar saya. Saya fokus pada pertandingan dan tim. Saya ingin terus berkembang, mendapatkan kepercayaan diri, dan membantu tim menang," kata Williams, seperti dikutip Marca.

Williams dipuji di tengah rumor transfer

Meski spekulasi transfer terus membayangi, pelatih Edin Terzic segera memuji pengaruh pemain andalannya di lapangan. Terzic mengakui Williams adalah talenta istimewa yang mampu menentukan hasil pertandingan dalam sekejap, membuatnya disukai rekan setim dan ditakuti lawan. Kemampuannya menemukan ruang dan memanfaatkan kelemahan pertahanan menjadi tumpuan ancaman serangan Athletic sepanjang laga.

"Inilah Nico yang dikenal semua orang, yang disukai semua orang jika Anda bersama Athletic dan dibenci semua orang jika Anda bermain melawannya karena ia sangat, sangat sulit dihentikan," jelas Terzic. "Ia bermain sangat baik dan saya senang kami selalu bisa menemukannya di posisi yang memungkinkannya menunjukkan bakatnya. Ia telah menempuh proses perkembangan yang baik hingga mencapai performa yang dibutuhkannya. Itu penting bagi kami karena dalam sedetik ia bisa mengubah pertandingan, dan itulah alasan semua orang senang bermain bersama Nico."

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Terzic kritik kemerosotan permainan di babak kedua

Meski Williams dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan, Terzic tidak ikut larut dalam perayaan setelah peluit akhir. Pelatih asal Jerman itu tampak kesal melihat timnya bermain ceroboh saat menuntaskan laga, kendati sudah mengantongi tiga poin penting dan tampil cukup baik pada babak pertama.

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"Kami harus sangat jujur karena hanya kejujuran dan kerja keras yang akan membuat Anda merasa mengalami kemajuan. Kami perlu belajar dari kedua babak agar babak pertama menjadi standar kami, sementara babak kedua menjadi sesuatu yang tidak ingin kami lihat bahkan dalam latihan, baik saat bermain lima lawan lima, saat pemain veteran menghadapi pemain muda, maupun saat melatih bola mati," ujar Terzic.

Menatap bursa transfer musim dingin

Menjelang bursa transfer Januari, Bilbao kembali berada dalam situasi yang tak asing: mempertahankan pemain berharganya dari incaran klub-klub elite Eropa. Meski klausul pelepasan sang pemain yang bernilai besar memberikan perlindungan, kekuatan finansial PSG membuat rumor itu kemungkinan tidak akan mereda sebelum bursa ditutup.

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Di luar perbincangan transfer yang tak kunjung berhenti, fokus Bilbao tetap tertuju pada urusan di lapangan dalam waktu dekat. Athletic Bilbao bersiap menghadapi laga tandang yang sulit melawan Numancia di Copa del Rey. Karena gelar piala domestik selalu memiliki arti khusus di Basque Country, staf pelatih dan skuad bertekad mengabaikan rumor serta mencurahkan energi untuk menuntaskan tugas mereka.