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Nico Paz menepis anggapan bahwa ia siap mewarisi seragam bernomor 10 legendaris milik Lionel Messi. Gelandang serang Como itu menjadi bintang pada Selasa malam dengan mencetak dua gol brilian di babak pertama saat Argentina melibas Kosta Rika 7-0 dalam laga persahabatan internasional di Cordoba.

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Paz tampil gemilang di Cordoba

Paz menjadi tokoh utama di Cordoba saat tim asuhan Lionel Scaloni menutup tahun kalender mereka dengan kemenangan dominan di Stadion Mario Alberto Kempes . Pengatur serangan Como itu membuka skor pada menit ketujuh, menuntaskan serangan balik efektif yang dipimpin Julian Alvarez dan Enzo Fernandez lewat tendangan keras kaki kiri yang tak mampu dijangkau Patrick Sequeira. Ia menggandakan golnya sesaat sebelum jeda melalui tembakan keras kaki kanan, menunjukkan kemampuannya menggunakan kedua kaki sebelum digantikan Franco Mastantuono saat turun minum.

"Saya sangat senang. Mewakili tim dengan mengenakan seragam ini adalah hal yang paling istimewa. Terutama pada hari seperti ini, dengan semua orang dan seluruh dukungan yang terasa hari ini. Saya sangat senang," katanya kepada TyC Sports. Pemain muda itu menambahkan: "Sedikit demi sedikit saya merasa semakin baik dan semakin menikmati permainan di lapangan. Menurut saya, kami punya tim dengan kualitas luar biasa, dan bagi saya lebih mudah memainkan permainan seperti yang saya lakukan di klub. Para pemain kami memiliki kualitas luar biasa. Mereka membuat segalanya jauh lebih mudah dan sungguh luar biasa bisa bermain bersama tim ini."

Tak terbebani nomor 10

Meski saat ini mengenakan nomor 18, seruan agar Paz mewarisi seragam ikonis bernomor 10 yang ditinggalkan Lionel Messi setelah pensiun kian menguat. Performa pemain berusia 22 tahun itu bersama tim nasional sungguh luar biasa. Dua golnya ke gawang tim asal Amerika Tengah tersebut membuatnya mengoleksi lima gol dalam lima penampilan terakhir. Sejak Piala Dunia 2026, Paz menjadi bagian penting Argentina, dengan mencetak gol melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin. Frekuensi golnya itu pun memicu perbandingan dengan para pemain hebat, tetapi sang gelandang kreatif tetap berfokus pada upaya kolektif, bukan penghargaan individu ataupun nomor punggung bersejarah.

"Sejujurnya, saya tidak memikirkannya. Yang saya pikirkan adalah menikmati hari-hari seperti ini dan bersenang-senang di lapangan, karena hal yang paling saya cintai adalah bermain sepakbola, terlebih lagi mewakili tim nasional dan begitu banyak orang... Untuk itulah saya bermain dan saya ingin terus melakukannya," tegasnya.

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Dukungan dari rekan setim

Meski Paz enggan membahas pergantian pemilik seragam itu, rekan-rekan setimnya jauh lebih terbuka membicarakan potensinya. Seusai kemenangan sebelumnya atas Bolivia, kiper Emiliano Martinez sempat berkomentar di media sosial dengan bertanya apakah Paz adalah "nomor 10 baru". Rodrigo De Paul juga melontarkan pujian tinggi seusai penampilan perpisahan terakhir Messi melawan Benin. Ia menyambut pemain muda itu sebagai bagian dari kelompok pemain kreatif lewat pesan yang menyebutnya sebagai "maestro" permainan yang telah dinantikan tim.

Valentin Barco dari Chelsea, teman dekat Paz, juga menyatakan dukungannya secara terbuka agar Paz mengenakan nomor itu. Setelah berbagi kamar dengan sang pengatur serangan selama lebih dari 50 hari pada Piala Dunia, Barco mengenal betul bakat gelandang tersebut. "Saya menyukai segala hal dari permainan Nico. Saya sangat suka cara dia bermain. Saya berharap dia mendapatkan nomor 10, saya ingin itu terjadi," ungkap Barco.

Masa depan cerah bagi Argentina

Perkembangan pemain kelahiran Santa Cruz de Tenerife itu secara statistik sulit diabaikan. Ia mencetak empat gol hanya dalam 48 hari selama periode padat pertandingan internasional. Satu-satunya laga tanpa gol dalam rentetan produktif itu terjadi saat Argentina kalah tipis dari Uruguay di La Bombonera. Di setiap penampilannya, ia tampak semakin nyaman di tim senior, berpadu dengan pemain mapan seperti Julian Alvarez dan Enzo Fernandez untuk menjaga status Argentina sebagai kekuatan sepakbola dunia pada era pasca-Messi. Saat Argentina menatap musim 2027, pertanyaan tentang siapa yang akan mengenakan seragam paling terkenal dalam sejarah sepakbola akan terus mengemuka.