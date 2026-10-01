Timnas Argentina menghancurkan lawannya, Bolivia, dengan skor 4-0, dini hari tadi Kamis, dalam sebuah pertandingan persahabatan.

Timnas Argentina mencetak dua gol di setiap babak, melalui Lautaro Martinez (menit 19), Nicolas Paz (menit 29), Cristian Romero (menit 53), dan Jose Manuel Lopez (menit 86).

Ini merupakan pertandingan pertama yang dijalani Timnas Argentina setelah kekalahan di final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol pada Juli lalu.

Timnas Argentina akan menjalani dua pertandingan persahabatan tambahan, di mana mereka akan menghadapi Burkina Faso pada 3 Oktober, kemudian Benin pada Selasa mendatang.

Messi, yang berusia 39 tahun, telah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional bulan lalu, tetapi ia akan mengenakan kostum Argentina untuk terakhir kalinya dalam pertandingan perpisahan melawan Benin.

Kemilau Nico Paz

Hari pertama era baru menyaksikan penampilan gemilang Nico Paz, Lionel Scaloni memberinya kesempatan bermain sebagai starter dalam pertandingan pertama setelah final Piala Dunia, dan pemain Como itu telah membuktikan kelayakannya atas peran tersebut.

Hal paling menonjol yang ia tampilkan selama berada di lapangan adalah sebuah gol indah dan sebuah assist dari bola mati.

Argentina menampilkan level terbaiknya di Cordoba, menekan Bolivia dengan kuat, tidak memberi mereka peluang sama sekali, dan tajam di depan gawang.

Paz sangat aktif di sepertiga akhir lapangan, memimpin serangan dengan kepiawaian luar biasa, dan membuktikan kelayakannya untuk mendapatkan kesempatan di era baru pasca-pensiunnya Messi.

Setelah ia ditarik keluar pada babak kedua, serangan-serangan Argentina tidak lagi sama berbahayanya dan tidak lagi serapi sebelumnya.