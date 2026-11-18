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Tanpa pemain Inter Lautaro Martinez yang kini sudah pulih dari cedera otot, Argentina menang 7-0 atas Kosta Rika dalam laga persahabatan di Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba.

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Nico Paz membuka keunggulan pada menit ke-8 dan, setelah Julian Alvarez menggandakan keunggulan pada menit ke-35, mencetak gol keduanya pada menit ke-38 sebelum penyerang Atletico Madrid itu juga mencetak gol keduanya untuk membawa skor menjadi 4-0 saat turun minum.

Setelah menjadi motor permainan pada babak pertama, gelandang serang Como itu digantikan Franco Mastantuono. Pemain pengganti itu langsung mencetak gol pada menit ke-48 berkat assist kedua Maximo Perrone dan, setelah gol Mac Allister pada menit ke-78, mencetak gol keduanya dua menit sebelum menit ke-90, sekaligus memastikan skor akhir 7-0.

Seusai pertandingan, Mastantuono mengatakan: "Saya selalu datang ke tim nasional dengan antusiasme yang tiada duanya. Mengenakan seragam ini adalah pengalaman tertinggi dan saya ingin berkontribusi agar kami terus berkembang setiap hari. Kami bekerja keras dan dengan kemenangan ini kami menutup tahun kalender yang indah".

Sementara itu, Nico Paz, yang mencetak 5 gol dalam 5 laga persahabatan terakhirnya bersama Argentina, mengatakan: "Mewakili negara kami adalah pencapaian tertinggi, terutama pada hari-hari seperti ini ketika kami menerima begitu banyak kasih sayang dari masyarakat. Saya rasa saya terus berkembang dan menikmati bermain di lapangan, tempat segalanya menjadi lebih mudah berkat kualitas luar biasa rekan-rekan setim saya. Bisa bermain bersama mereka sungguh luar biasa bagi saya".

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Bek Parma Mariano Troilo, yang masuk sebagai pemain pengganti Lisandro Martinez saat tersisa 30 menit menuju menit ke-90, mengomentari debutnya bersama tim nasional senior: "Saya sangat emosional menjalani debut ini. Mengenakan seragam ini adalah pencapaian tertinggi yang bisa diharapkan seorang pesepakbola. Saya memimpikan momen ini sejak kecil. Saya berterima kasih kepada keluarga saya, yang pasti sama emosionalnya dengan saya. Saya selalu berusaha bekerja sebaik mungkin dan tahu kesempatan ini akan datang cepat atau lambat".

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Emiliano Dibu Martinez menyamai rekor Sergio Romero sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak (47) dalam sejarah Argentina: "Kami ingin merebut kembali hati para suporter. Secara pribadi, saya harus menghadapi berbagai kesulitan, yang terakhir adalah patah tulang rahang. Saya harus kembali bugar karena rekan-rekan setim membutuhkan saya dalam kondisi seratus persen. Kami tahu harus memberikan lebih dan ingin menang meski tanpa Messi. Para pemain senang berada di sini dan sepenuhnya berkomitmen untuk tim ini. Mereka beradaptasi selangkah demi selangkah. Tahun 2026 tetap menjadi tahun yang positif. Kami bermain di final Piala Dunia dan saya bangga akan hal itu".

Pelatih timnas Lionel Scaloni mengatakan dalam konferensi pers: "Beberapa pertandingan pada Piala Dunia terakhir akan selamanya tertanam dalam pikiran dan hati kami, seperti kemenangan epik atas Mesir dan Inggris yang memberi kami perasaan luar biasa. Hal pertama yang terlintas di benak saya adalah kepuasan karena telah bekerja dengan baik. Kami selalu berusaha memenuhi harapan negara kami".

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Scaloni tidak memberikan seragam nomor 10 yang kosong setelah Lionel Messi meninggalkan tim nasional, seperti yang dilakukannya pada laga persahabatan sebelumnya ketika Argentina kalah 2-1 dari Uruguay asuhan Diego Forlan. Uruguay kemudian juga mengalahkan Republik Dominika 5-0 berkat gol Rodrigo Aguirre (41'), Nicolas de la Cruz melalui penalti (80'), Federico Valverde (87') dan Bruno Damiani (94'), serta gol bunuh diri Xavier Valdez (70').

Di laga lain, Chile dan Kolombia bermain imbang 0-0, sementara John Mercado dan Jordy Caicedo memastikan kemenangan 2-0 Ekuador atas Bolivia sejak babak pertama dalam laga persahabatan.