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Argentina menunjukkan kekuatan serangannya di Córdoba dengan mencetak tujuh gol ke gawang Costa Rica yang tak berdaya, sekaligus menghapus kenangan kekalahan mereka pada akhir pekan. Bintang muda Nico Paz dan Julian Alvarez memimpin penampilan tanpa ampun yang memperlihatkan kedalaman talenta serang juara dunia itu.

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Paz dan Alvarez tampil tajam, pimpin serangan

Argentina tampak bertekad menunjukkan kekuatannya sejak peluit awal di Córdoba, dengan cepat menghapus kenangan kekalahan 2-1 dari Uruguay pada Sabtu. Bintang muda Paz melanjutkan performa individunya yang sensasional dengan membuka skor saat laga baru berjalan delapan menit. Penyerang Como itu telah menjadi sosok penting dalam skema Lionel Scaloni dan kini mencetak gol dalam empat dari lima penampilan internasional terakhirnya bersama tim nasional.

Alvarez juga sama berpengaruhnya, memperlihatkan naluri mencetak gol yang menjadikannya langganan susunan pemain utama. Setelah periode sulit ketika ia hanya mencetak dua gol dalam 15 pertandingan, sang penyerang kembali menemukan ketajamannya pada saat yang tepat. Alvarez mencetak gol keduanya malam itu sesaat sebelum jeda, memastikan Argentina masuk ke ruang ganti dengan keunggulan meyakinkan 4-0 yang mencerminkan dominasi mutlak mereka atas tim tamu.

Kecepatan dan ketepatan serangan Argentina membuat lini belakang Costa Rica tak mampu menemukan jawaban sepanjang babak pertama. Setiap kali tuan rumah beralih menyerang dari lini tengah, mereka tampak berpeluang mencetak gol. Paz dan Alvarez bekerja sama dengan sempurna untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan lawan yang kewalahan. Penampilan ini menjadi pengingat akan fleksibilitas taktik yang masih dimiliki Scaloni meski mantan pemain andalannya tidak tersedia untuk dipilih.

Mastantuono bersinar saat keunggulan bertambah

Tuan rumah tidak mengendur setelah laga dimulai kembali, dengan Franco Mastantuono menjadi pusat perhatian. Gelandang yang saat ini dipinjamkan Real Madrid ke Fiorentina itu menunjukkan alasan dirinya begitu dihargai dengan mencetak gol kelima pada menit ke-48. Kemampuan teknik dan visinya terus menekan Costa Rica, yang kesulitan mempertahankan penguasaan bola maupun organisasi pertahanan di bawah sorot lampu stadion.

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Alexis Mac Allister turut mencatatkan namanya di papan skor menjelang akhir laga dengan mencetak gol keenam malam itu, saat kesenjangan kualitas antara kedua tim semakin terlihat. Mastantuono kemudian menyempurnakan kemenangan bersejarah tersebut lewat gol keduanya pada menit ke-88. Penampilan menyeluruh itu membuat para suporter di Córdoba merayakan era baru para pemain berbakat.

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Memasuki era setelah Messi

Laga ini memiliki arti penting karena menjadi penampilan besar pertama Argentina sejak Lionel Messi pensiun. Sosok legendaris itu, yang mundur setelah laga perpisahan terakhirnya pada Oktober, meninggalkan kekosongan besar dalam skuad. Namun, torehan tujuh gol ini menunjukkan bahwa generasi berikutnya siap mengambil peran. Selama sebulan terakhir, Scaloni telah mengintegrasikan pemain-pemain muda ke dalam sistemnya agar tim tetap mampu bersaing di level tertinggi.

Kemenangan ini memberi rasa tuntas setelah tahun yang begitu penuh peristiwa bagi tim nasional. Meski kepedihan akibat kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia pada awal 2026 masih terasa, kemunculan pemain seperti Paz dan Mastantuono menawarkan prospek cerah untuk masa depan. Staf pelatih tentu sangat puas melihat tim mempertahankan intensitas dan disiplin taktis meski melakukan beberapa pergantian pemain sepanjang babak kedua.

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Scaloni menilik kembali tahun penuh perubahan

Saat wasit meniup peluit akhir untuk memastikan kemenangan telak 7-0, Argentina dapat menilik kembali tahun yang dipenuhi perubahan besar. Peralihan dari tim yang dibangun di sekitar satu bintang besar menjadi kesatuan yang lebih kolektif dan aktif melakukan tekanan tinggi tampak semakin cepat. Dengan Alvarez kembali menemukan ketajamannya dan lini tengah memberi kontribusi besar terhadap torehan gol, evolusi taktik di bawah Scaloni tetap menjadi salah satu kisah paling menarik dalam sepakbola internasional.

Sementara itu, Costa Rica harus segera bangkit setelah malam ketika mereka kalah kelas di setiap lini. Bagi sang juara dunia, fokus kini beralih ke jadwal pertandingan kompetitif mendatang seiring upaya mereka membangun momentum ini. Hasil tersebut menjadi peringatan bagi seluruh dunia bahwa Argentina tetap merupakan kekuatan yang tangguh, mampu menampilkan sepakbola menyerang yang menghancurkan siapa pun yang mengenakan seragam bernomor punggung sepuluh yang termasyhur itu.