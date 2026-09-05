Nico dan Iñaki Williams memandu Athletic Club meraih kemenangan telak atas Atlético Madrid

Atlético Madrid menelan kekalahan pertamanya pada musim LaLiga saat bertandang, Sabtu. Di Bilbao, Athletic Club terbukti terlalu kuat lewat gol Nico Williams dan Robert Navarro sesaat setelah jeda, serta gol Oihan Sancet menjelang akhir laga, untuk menang telak 3-0. Atlético kini mengoleksi tujuh poin dari empat pertandingan, sementara Athletic mengumpulkan enam poin dari empat laga.

Di kubu Atlético, Julián Álvarez memulai laga dari bangku cadangan, sesuatu yang tidak terlalu mengejutkan. Penyerang Argentina itu ingin hengkang hampir sepanjang musim panas, tetapi klubnya tidak memenuhi keinginannya dan tetap mengikatnya dengan kontrak yang berlaku hingga pertengahan 2030.

Namun, ada tempat di starting XI untuk mantan pemain Feyenoord, Dávid Hancko, yang membentuk duet di jantung pertahanan bersama Marc Pubill. Lewat Lee Kang-in, skor sebenarnya bisa saja segera menjadi 0-1. Pemain Korea Selatan itu melepaskan tembakan tipis ke samping gawang setelah melakukan dribel apik.

Dalam pertandingan yang minim peluang, Álex Baena menjadi pemain berikutnya yang berpeluang mencatatkan namanya di papan skor. Usahanya digagalkan dengan gemilang oleh rekan senegaranya, Unai Simón.

Sesaat setelah turun minum, Athletic menghantam dengan keras. Tembakan Iñaki Williams jatuh tepat di depan gawang untuk adiknya, Nico, yang menaklukkan Jan Oblak dari jarak dekat lewat sundulan: 1-0.

Tak sampai dua menit kemudian, papan skor di San Mamés menunjukkan 2-0. Iñaki Williams memberi umpan kepada Navarro, yang setelah sebuah gerakan memotong yang indah di dalam kotak penalti, melepaskan tembakan kaki kiri ke pojok jauh.

Menjelang akhir laga, skor bahkan menjadi 3-0 untuk Athletic. Sebuah umpan silang dari sisi kanan hanya bisa dibuang sebagian oleh pemain pengganti Atlético, Johnny Cardoso, yang kemudian melihat Sancet menyambar bola muntah ke dalam gawang: 3-0.



