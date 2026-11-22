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Penyerang Juventus Nick Woltemade merendahkan arti keputusannya menyerahkan tugas eksekusi penalti kepada rekan setimnya, Randal Kolo Muani, dalam kemenangan telak 4-0 atas Venezia pada Minggu. Penyerang asal Jerman itu, yang sudah mencetak gol lebih awal dalam pertandingan, memberi kesempatan kepada pemain Prancis tersebut untuk mencetak gol dari titik penalti.

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Aksi tanpa pamrih di Allianz Stadium

Woltemade menjadi sosok yang mengubah jalannya pertandingan bagi Juventus pada Minggu sore. Ia masuk dari bangku cadangan dan menginspirasi kemenangan telak 4-0 atas Venezia . Meski tampil gemilang, sorotan seusai peluit akhir tertuju pada sikap sportif pemain berusia 24 tahun itu ketika ia menyerahkan penalti pada menit-menit akhir kepada Kolo Muani. Pemain timnas Prancis tersebut tak menyia-nyiakan kesempatan dari titik penalti, mengecoh Filip Stankovic untuk memastikan kemenangan meyakinkan Juventus.

Keputusannya mengalah itu menarik perhatian karena Woltemade semula tampak siap mengeksekusi penalti tersebut untuk menambah jumlah golnya. Namun, ia memilih mendukung rekan duetnya di lini depan, yang kesulitan mencetak gol di liga sebelum pertandingan ini. Seusai laga, Woltemade segera menepis anggapan bahwa tindakannya luar biasa atau dimaksudkan untuk membangun citra tertentu.

"Sebelumnya, dia memberikan bola kepada saya; kami berdua membutuhkan kepercayaan diri. Ketika ada kesempatan untuk saling membantu, kami saling membantu. Saya tidak ingin bersikap seolah-olah saya orang baik karena memberikan bola kepadanya. Bagi saya, itu hal yang wajar. Dia orang baik; dia mengambil penalti itu, dan dia mengeksekusinya," jelas sang penyerang kepada DAZN, seperti dikutip oleh Football Italia.

Membangun momentum seusai jeda

Kemenangan itu sangat penting bagi Juventus, terutama setelah permainan mereka yang lamban pada babak pertama mengundang cemoohan suporter tuan rumah. Kembali bertanding seusai jeda internasional kerap menjadi tantangan bagi tim-tim papan atas, dan Juventus kesulitan membongkar pertahanan Venezia yang tangguh sebelum turun minum. Namun, masuknya Woltemade mengubah jalannya laga sepenuhnya ketika tuan rumah akhirnya mampu memaksimalkan peluang.

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"Ini kemenangan penting. Setelah jeda internasional, selalu sulit untuk menemukan kembali ritme permainan. Kami tahu ini pertandingan yang berat, tetapi menurut saya kami bermain cukup baik pada babak kedua dan mencetak gol pada momen-momen penting," tambah Woltemade.

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Kolo Muani mengungkapkan rasa terima kasih

Kolo Muani segera mengakui pentingnya sikap tersebut, yang membantunya kembali mencetak gol di tengah upayanya menemukan performa terbaik. Pemain Prancis itu kesulitan tampil konsisten musim ini, tetapi tetap menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang skuad. Sang penyerang menghargai keputusan rekan setimnya untuk mendahulukan kepentingan tim daripada catatan pribadi pada menit-menit akhir pertandingan.

"Itu hadiah bagi saya karena memberi saya gol ini. Saya sangat senang. Dia teman saya," ujar Kolo Muani. Kerja sama kedua pemain itu tampaknya akan menjadi salah satu fokus tim ke depan. Ia kembali menekankan pentingnya kebersamaan tim dengan mengatakan, "Jika kamu bermain bagus, saya bermain bagus, dan semua orang menang."

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Menanggapi cemoohan di Allianz

Meski skor akhir menunjukkan kemenangan telak, pertandingan itu tidak selalu berjalan mudah bagi tuan rumah. Rasa frustrasi suporter terdengar saat turun minum, tetapi Woltemade yakin kesabaran dan keberanian menjadi kunci untuk akhirnya membuka keunggulan. Ia menegaskan bahwa meski skor 4-0 mungkin memberi kesan laga berjalan mudah, kenyataan di lapangan jauh lebih berat saat menghadapi lawan yang disiplin.

"Tentu saja, kami selalu ingin menang dan memberikan energi positif kepada para suporter, tetapi terkadang perlu waktu untuk menembus pertahanan dan menciptakan peluang. Inilah sepakbola, dan kami harus berani. Pertandingan berlangsung 90 menit; Anda melihat skor 4-0 dan mengira laga ini mudah, tetapi tidak ada pertandingan yang mudah. Kami punya kualitas; kami akan menemukan solusi," pungkas sang penyerang.