"Ya ampun, kami pasti gila kalau menutup peluang bagi siapa pun," kata Klopp saat ditanya tentang nama-nama besar yang kali ini tidak masuk skuadnya. Selain Yann Aurel Bisseck dan Karim Adeyemi, Woltemade juga termasuk di antaranya.

Klopp mengatakan telah berbicara panjang lebar, khususnya dengan penyerang tengah yang juga kerap dikritik di media Italia itu. Sejak dipinjamkan dari Newcastle ke Juventus, Woltemade masih belum mencetak gol di liga. Namun, ia sudah merasakan keberhasilan di Liga Europa lewat tiga gol dan satu assist. Klopp juga menyinggung hal itu untuk menyemangati Woltemade menatap masa depan.

"Sejujurnya, Nick justru sedang melalui periode yang cukup baik di Juve. Banyak hal mulai kembali berjalan baik untuknya. Ia memang melewati masa yang tidak mudah setelah pindah. Di Juve pun, yang pada dasarnya merupakan pilihan transfer yang sangat cerdas, dengan liga berbeda dan cuaca lebih baik, segalanya belum berjalan mulus," kata Klopp. Klopp menegaskan bahwa kesulitan mantan juara beruntun Italia itu untuk menemukan ritme "tentu bukan karena Nick. Sedikit pun bukan."

"Itu bergantung pada bagaimana performa tim dan seperti apa ekspektasinya. (...) Nick berada di jalur yang tepat. Ia masih sedikit kurang dalam hal ancaman langsung ke gawang. Kemampuannya mengembangkan dan melanjutkan permainan sudah terlihat. Karena itu, tentu tidak ada pintu yang tertutup. Ini keputusan sulit bagi kami, tetapi terkadang performa mengalahkan segalanya," tutup Klopp saat menjelaskan alasan tidak memanggil pemain berusia 24 tahun itu.

Woltemade juga mengalami masa sulit bersama timnas Jerman

Posisi Woltemade diisi oleh Niclas Füllkrug, yang kembali ke skuad timnas setelah absen lebih dari setahun. Klopp menyebutnya sebagai perkembangan yang wajar dan "keputusan yang relatif mudah", mengingat rasio gol Füllkrug yang mengesankan di Werder Bremen.

Trio penyerang itu dilengkapi Younes Ebnoutalib, yang juga rutin mencetak gol untuk Eintracht Frankfurt (delapan gol dalam sepuluh pertandingan), serta Kai Havertz, yang baru-baru ini menjadi pencetak gol terbanyak asal Jerman sepanjang sejarah Premier League berkat gol kemenangannya untuk Arsenal melawan Liverpool.

Sejak debutnya pada musim panas 2025, Woltemade selalu mendapat undangan untuk mengikuti setiap pemusatan latihan timnas Jerman. Ia menopang lini serang timnas Jerman pada fase akhir kualifikasi Piala Dunia yang tersendat-sendat, saat Havertz masih cedera, dengan mencetak empat gol dalam tiga pertandingan terakhir.

Di Piala Dunia, ia hanya tampil saat Jerman tersingkir secara memalukan di babak 32 besar melawan Paraguay dan gagal mengeksekusi penalti dengan akibat yang fatal. Setelah Klopp mengambil alih jabatan pelatih timnas, Woltemade masuk skuad besar dan mendapat kesempatan bermain dalam dua pertandingan terakhir melawan Serbia dan Yunani. Melawan Serbia, ia menyia-nyiakan peluang emas dari jarak lima meter di depan gawang yang tak terkawal.