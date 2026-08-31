Nick Woltemade akan meninggalkan Newcastle United untuk bergabung dengan klub Serie A

Juventus meminjam Nick Woltemade musim ini dari Newcastle United. Hal itu dilaporkan sejumlah media pada Senin malam, termasuk Sky Deutschland dan Fabrizio Romano.

Romano sudah mengonfirmasi transfer tersebut melalui ciri khasnya, “here we go”. Menurut pakar bursa transfer itu, Juventus dan Newcastle telah mencapai kesepakatan lisan.

Menurut Romano, Juventus akan membayar biaya peminjaman sebesar 3,5 juta poundsterling kepada Newcastle. Jumlah itu setara dengan sedikit lebih dari 4 juta euro. Selain itu, tidak ada kewajiban pembelian yang dimasukkan dalam kesepakatan tersebut.

Florian Plettenberg dari Sky Deutschland melaporkan bahwa Woltemade sendiri masih belum menyetujui kepindahan sementara ini. Namun, kedua klub berharap segera mendapatkan lampu hijau dari sang striker dalam waktu dekat, setelah itu ia akan menjalani tes medis.

Woltemade (24) direkrut Newcastle dari VfB Stuttgart setahun lalu. Transfer itu melibatkan nilai fantastis sebesar 75 juta euro.

Namun, ia memang belum benar-benar meyakinkan di klub Premier League tersebut. Dalam 53 pertandingan resmi, pemain Jerman itu mencatatkan 11 gol dan 6 assist.

Musim panas ini, Woltemade juga masuk dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia. Namun, ia hanya bermain pada babak 16 besar sebagai pemain pengganti.