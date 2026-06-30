Nick Verschuren, pemain berbakat, secara resmi mengakhiri kariernya di Ajax setelah dua belas tahun

Nick Verschuren (21) akan bermain untuk Sparta selama empat tahun ke depan, demikian diumumkan oleh klub asal Rotterdam tersebut dan Ajax pada Selasa pagi melalui saluran resmi mereka.

Melalui situs web resmi Sparta, direktur teknis Gerard Nijkamp menanggapi kedatangan Verschuren. “Dengan Nick, kami mendatangkan seorang bek yang sangat berbakat ke Sparta, yang juga masih memiliki usia yang tepat untuk terus berkembang sebagai pesepakbola. Itulah sebabnya kami langsung mengikat Nick dengan kontrak empat tahun.”

“Di sisi lain, Nick sudah bermain di sepak bola profesional selama tiga musim dan tahun lalu ia memperoleh pengalaman di Eredivisie bersama FC Volendam. Di sana, Nick menunjukkan bahwa ia mampu bersaing dengan baik di level tertinggi Belanda. Kami sangat menantikan untuk menjadikan Nick bek yang lebih baik lagi dalam beberapa tahun mendatang,” tutup sang direktur dengan nada puas.

De Telegraaf sebelumnya telah melaporkan bahwa Ajax akan menerima jumlah tetap sebesar 800.000 euro, yang pada akhirnya dapat meningkat hingga 1 juta euro.

Selain itu, pihak Ajax juga telah menyepakati persentase dari hasil penjualan pemain di masa depan. Di Johan Cruijff ArenA, Verschuren masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2028.

Verschuren menjalani hampir seluruh jenjang akademi muda Ajax. Namun, ia tidak pernah melakukan debut di tim utama.

Namun, Verschuren telah bermain dalam lima puluh pertandingan untuk Jong Ajax. Pada musim lalu, ia meninggalkan kesan yang sangat baik saat dipinjamkan ke Volendam.