Paul Pogba Dukung N'Golo Kante Raih Ballon d'Or

Ditambah sikap yang santun dan murah senyum, rasanya fans Ronaldo atau Messi tidak kesal-kesal amat jika memang Kante yang terpilih.

Gelandang Manchester United, Paul Pogba, mendukung pilar Chelsea yang sekaligus kompatriotnya di timnas Prancis, N'Golo Kante, untuk memenangkan gelar individu paling prestisius di dunia, Ballon d'Or 2021.

Kante dirongrong sejumlah cedera pada musim 2019/20. Pemain berusia 30 tahun itu pun sempat dirumorkan bakal dilepas Chelsea.

Tapi pada musim 2020/21, Kante menggila, utamanya di Liga Champions. Aman dikatakan, pemain serbabisa itu jadi komponen vital The Blues menjuarai kompetisi antarklub Eropa paling prestius tersebut.

Kante terpilih sebagai ‘Man of the Match’ pada dua leg semi-final kontra Real Madrid plus pada laga final saat mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0.

"Apa yang ingin saya katakan kepada seluruh dunia adalah bahwa 'NG' yang telah kita lihat dalam beberapa bulan terakhir selalu sama," ucap Pogba kepada Eurosport , Sabtu (5/6).

“Kami banyak berbicara tentang penampilannya, tapi dia memang selalu main bagus dari sebelum-sebelumnya.”

“Tidak ada Cristiano [Ronaldo] dan [Lionel] Messi di semi-final, jadi bagus untuk saatnya melihat penampilan para gelandang atau bahkan bek.”

Artikel dilanjutkan di bawah ini

“Saya sudah katakan sejak lama bahwa akan jadi momen yang tepat saat Chelsea juara dan Kante menangkan Ballon d'Or. Itu pantas.”

"Dia selalu tampil bagus. Saya tidak terkejut dengan apa yang dia lakukan. Saya cuma terkejut dia masih konsisten melakukannya. Performanya di setiap pertandingan ya seperti itu,” pungkasnya.

Pada Euro 2020, Pogba dan Kante akan bahu membahu di timnas Prancis yang tergabung di Grup F bersama Prancis, Jerman, dan Hongaria.