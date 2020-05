N'Golo Kante Tampil Dengan Rambut, Kepa Arrizabalaga Lebih Gemuk

Gelandang , N'Golo Kante (29 tahun), tampil dengan perawakan baru. Kini, ia tidak lagi botak. Sementara kiper Kepa Arrizabalaga tampak agak gempal.

Chelsea dan klub-klub Liga Primer Inggris lainnya kembali menggelar latihan sejak menjalani masa isolasi mandiri pada 12 Maret lalu.

Sesi latihan dilakukan dalam kelompok kecil dan aturan jarak. Adapun sisa musim kompetisi dijadwalkan bergulir kembali pada 12 Juni mendatang.

