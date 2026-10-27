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Bintang Santos, Neymar, terancam skorsing enam pertandingan setelah dilaporkan ke Pengadilan Olahraga Brasil atas dugaan pelanggaran “aturan Vinicius Junior”. Pemain Brasil itu diusir dari lapangan saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Bahia setelah terlibat perselisihan panas dengan Rodrigo Nestor, yang kemudian memicu perang kata-kata sengit.

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Neymar terancam skorsing panjang

Neymar telah resmi dilaporkan ke Tribunal Olahraga Brasil dan terancam larangan bermain enam pertandingan, menurut ESPN. Bintang Santos itu dituduh melanggar 'aturan Vinicius' dalam pertandingan liga akhir pekan lalu. Insiden tersebut terjadi saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Bahia.

Pemain berusia 34 tahun itu mendapat kartu merah setelah menutup mulut dengan tangan saat berdebat dengan gelandang Nestor. Bahia kemudian mengeluarkan pernyataan tegas yang mengecam dugaan pelecehan verbal terhadap pemainnya, sehingga penyerang asal Brasil itu menjadi sorotan tajam.

Nestor kecam sikap tidak hormat

Konfrontasi itu memicu perseteruan terbuka antara kedua pemain. Nestor berbicara tanpa menahan diri ketika membahas insiden tersebut dengan media seusai pertandingan.

"Apa yang dia katakan kepada saya sangat tidak menghormati saya maupun seragam Bahia," aku sang gelandang.

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Tuduhan serius mengenai pelecehan verbal itu membuat Neymar menjadi subjek penyelidikan disipliner yang bisa sangat mengganggu kiprahnya di kompetisi domestik.

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Pertandingan berikutnya SAN Serie A 18.30 SEP

Neymar bantah melakukan pelecehan verbal

Neymar dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan Bahia dan gelandangnya. Namun, penyerang veteran itu mengakui bahwa ia melakukan kesalahan dengan menutup mulut saat perdebatan berlangsung sengit.

Pemain timnas Brasil itu membalas tudingan lawannya dengan menyatakan bahwa ia tidak melontarkan komentar apa pun secara langsung kepada Nestor. Sebaliknya, ia menuduh pemain Bahia tersebut memulai perselisihan itu. Neymar menyebut lawannya menggunakan "salah satu trik paling kotor dalam sepak bola" saat keduanya bersitegang di lapangan.

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Sidang penting dijadwalkan pada Rabu

Penyerang Santos itu kini akan menjalani sidang penting di tribunal pada Rabu untuk menentukan nasibnya. Jika dijatuhi skorsing maksimal, ia akan absen sepanjang sisa laga Kejuaraan Brasil.

Absennya Neymar akan menjadi pukulan besar bagi Santos yang ingin menutup musim dengan baik. Klub itu saat ini berada di peringkat kedelapan klasemen liga dengan enam pertandingan tersisa. Setelah nyaris terdegradasi musim lalu, Santos berada dalam posisi yang jauh lebih aman tahun ini. Mereka kini unggul 12 poin dari zona degradasi.