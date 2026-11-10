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Bintang Santos, Neymar, mengalami momen langka yang ingin dilupakan pada Senin malam setelah gagal mengeksekusi penalti presiden saat Furia menang atas Dibrados di Kings Cup Brasil. Meski tendangan kaki kirinya ditepis di Guarulhos, penyerang Brasil itu kemudian bercanda tentang membentuk tim berisi tujuh pemain yang bertabur bintang bersama rekan-rekannya di klubnya saat ini pada 2030.

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Penalti dengan kaki kiri gagal di Guarulhos

Menjabat sebagai presiden bersama Furia dengan sahabatnya, Cris Guedes, Neymar turun dari tribune Trident Arena untuk mengambil tendangan penalti pada babak pertama. Ia memilih menendang bola dengan kaki kirinya yang lebih lemah, bukan kaki kanan andalannya, tetapi upaya pemain bernomor punggung 10 di Santos itu digagalkan kiper lawan, Luan Telles. Beruntung bagi pemain berusia 34 tahun tersebut, timnya tetap meraih kemenangan telak 7-3.

Bintang Brasil ingin bermain di kompetisi ini kelak

Tak terpengaruh oleh kegagalan penaltinya, gelandang serang veteran itu kembali ke ruang siaran klub dengan suasana hati yang baik untuk menyaksikan sisa pertandingan. Saat berbicara kepada penonton dalam siaran langsung, Neymar mengaku ingin bermain di kompetisi tersebut suatu hari nanti: "Saya ingin sekali bermain di Kings League suatu hari nanti. Apakah ada tempat untuk saya di Furia? Saya presidennya, jadi saya akan bermain pada 2030."

Menyebut para pemain Vila Belmiro yang akan direkrutnya untuk susunan pemain ideal, penyerang itu menambahkan: "Saya penasaran apakah para penggemar ingin melihat rekan-rekan setim saya di Santos bermain di Kings League? Tim kami akan berisi saya, Couto [Philippe Coutinho], Gabi, Arthur, Cebolinha, Rodinei kami yang luar biasa, dan Brazao sebagai kiper."

Format tujuh lawan tujuh memikat penonton setempat

Didirikan oleh mantan bek Barcelona Gerard Pique, Kings League telah merambah pasar Amerika Selatan dengan format tujuh lawan tujuh bertempo cepat, dengan para kreator konten digital dan tokoh internet ternama sebagai presiden klub. Pertandingan pada Senin itu merupakan bagian dari turnamen Kings Cup Brazil yang sedang berlangsung, dengan Neymar menjadi sosok utama Furia.

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Di luar keterlibatannya dalam sepak bola tujuh lawan tujuh, masa depan profesional sang penyerang di sepak bola sebelas lawan sebelas juga tampak semakin jelas seiring kontraknya saat ini mendekati masa berakhir pada Desember. Ayahnya, Neymar Sr, baru-baru ini ditunjuk sebagai kepala eksekutif baru di Santos dan telah mengisyaratkan bahwa jajaran direksi berencana memperpanjang masa bakti putranya hingga musim 2027.

Pertandingan berikutnya COR Serie A 17.30 SAN

Kembali ke kompetisi domestik setelah menjalani skorsing

Setelah absen dalam dua pertandingan terakhir klubnya di Campeonato Brasileiro akibat skorsing, Neymar kini bersiap kembali bermain setelah jeda internasional November. Gelandang serang itu dijadwalkan tampil ketika Santos bertandang menghadapi Coritiba pada pekan ke-35 kompetisi kasta tertinggi, 18 November. Hasil kuat dalam empat pertandingan liga terakhir akan sangat penting bagi ambisi Santos tampil di kompetisi kontinental.