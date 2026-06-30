Neymar mengejek "Raja Prediksi" setelah kemenangan Maroko: "Kamu salah lagi!"

Bintang Brasil Neymar memicu gelombang ejekan di media sosial setelah ia melontarkan dua pesan pedas kepada ekonom dan ahli matematika asal Jerman, Joachim Clement—yang terkenal dengan prediksi akuratnya mengenai Piala Dunia—setelah kandidat teratas pilihannya tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Melalui akun Instagram resminya, Neymar memposting pesan baru setelah Belanda tersingkir dari turnamen oleh Maroko, di mana ia menulis: “Kamu salah lagi,” sebagai sindiran langsung kepada Clement yang sebelumnya memprediksi timnas Belanda akan menjuarai Piala Dunia.

Ini bukanlah kali pertama kapten timnas Brasil itu mengolok-olok pakar asal Jerman tersebut, karena sebelumnya ia pernah mengirimkan pesan serupa setelah Brasil mengalahkan Jepang, meskipun Clement memprediksi kemenangan tim Asia itu. Saat itu, ia menulis: “Tuan Joachim Clement… tolong coba lagi di Piala Dunia berikutnya.”

Joachim Clement telah meraih ketenaran luas dalam beberapa tahun terakhir setelah berhasil memprediksi juara dari tiga edisi terakhir Piala Dunia, berdasarkan model matematis yang mengandalkan empat kriteria utama, yaitu jumlah penduduk, kondisi iklim, infrastruktur sepak bola, serta peringkat FIFA.

Menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, pakar asal Jerman ini mengejutkan para pengikutnya dengan memilih Belanda sebagai juara dunia, menegaskan bahwa “Oranje” memiliki kemampuan luar biasa untuk melampaui ekspektasi, berkat sistem pengembangan bakat dan kekuatan lini pertahanannya, meskipun tanpa kehadiran bintang utama dalam skuadnya.

Klement juga menilai bahwa timnas Belanda memiliki skuad yang padu tanpa kelemahan nyata, serta memiliki semua unsur yang diperlukan untuk mewujudkan impian bersejarah mereka dan meraih Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Namun, jalannya turnamen justru bertolak belakang dengan perhitungan pakar asal Jerman tersebut; Brasil berhasil melewati rintangan Jepang, sebelum timnas Maroko berhasil menyingkirkan Belanda dari kompetisi, sehingga prediksi utama Clement pun runtuh dalam hitungan hari.