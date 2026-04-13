Neymar mengagumi seorang pemain sepak bola Belanda: 'Menurutku dia luar biasa!'

Dalam sebuah video promosi di saluran Ziggo Sport, Neymar mengatakan bahwa dulu ia sangat suka menonton cuplikan-cuplikan permainan Dennis Bergkamp. Saluran tersebut mewawancarai penyerang bintang tersebut di Brasil.

“Saya adalah pemain yang selalu berani mengambil risiko. Membuat kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan Anda, dan karenanya juga bagian dari rutinitas Anda,” kata Neymar dalam segmen singkat tersebut.

“Dulu saya suka menonton rekaman Dennis Bergkamp. Dia luar biasa,” kata penyerang Santos itu dalam video tersebut.

Neymar saat ini bermain di negara asalnya bersama Santos. Penyerang sayap kiri berusia 34 tahun itu telah tampil dalam lima pertandingan liga musim ini. Dia mencetak tiga gol dan memberikan dua assist.



