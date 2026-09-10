Philippe Coutinho telah menemukan klub baru. Fabrizio Romano melaporkan, mengikuti UOL dan Globo, bahwa pemain Brasil itu akan bergabung dengan Santos dengan status bebas transfer. Rekan sebayanya dan pemain bintang Neymar (34) sudah bereaksi sangat gembira atas kabar tersebut, yang kemungkinan akan resmi sebelum akhir pekan ini.

Coutinho berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Vasco da Gama pada Februari dan akan melapor ke klub barunya pada Jumat untuk menjalani tes medis. Jika semuanya dinyatakan baik, mantan bintang Liverpool itu akan menandatangani kontrak hingga akhir tahun kalender bersama klub bersejarah tersebut, tempat Pelé antara lain berkembang menjadi sosok besar.

Bintang Santos saat ini, Neymar, meminta manajemen klub Santos untuk mencoba mendatangkan Coutinho, yang akan menaiki pesawat milik NR Sports. Perusahaan pemasaran olahraga dan manajemen citra itu dimiliki oleh keluarga Neymar dan bertanggung jawab memulai negosiasi antara Santos dan Coutinho.

Neymar bergerak lebih cepat dari perkembangan situasi dan telah mengunggah video di media sosial, yang memperlihatkan dirinya sedang menari, serta menambahkan emoji pesulap. Julukan Coutinho adalah 'si penyihir kecil'. Ia mendapat julukan itu di Inggris, tempat ia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Liverpool dan membentuk duet mematikan dengan Luis Suárez.

Setelah mencatatkan 201 pertandingan, 54 gol, dan 44 assist, Coutinho dijual pada Januari 2018 dengan nilai transfer yang saat itu sangat tinggi, 135 juta euro, ke FC Barcelona. Dibandingkan dengan masanya di Anfield, Coutinho jauh lebih jarang memamerkan kelasnya secara konsisten di Camp Nou.

Barcelona meminjamkan Coutinho ke Bayern München dan Aston Villa, yang kemudian dapat merekrutnya secara permanen pada 2022 hanya dengan 20 juta euro. Setelah singgah di Al-Duhail dari Qatar, ia kembali ke Vasco pada 2024, klub tempat ia menimba ilmu di akademi dan saat masih muda mendapatkan transfer ke Inter pada 2008.

Santos kini ingin membuat Coutinho secepat mungkin siap bertanding dan itu mungkin akan memakan waktu. Coutinho memainkan laga terakhirnya pada Februari setelah pemutusan kontraknya dengan Vasco. Ia mengambil keputusan itu setelah menjadi sasaran kritik suporter Vasco dalam pertandingan melawan Volta Redonda. Coutinho menyatakan dirinya 'kelelahan secara mental' akibat tekanan tersebut.



