Neymar memberi kejutan dengan hadiah spesial untuk Michael Olise dari Bayern Munich

Dengan dua suvenir dari pesta 7-0 ini, Michael Olise memang sudah bisa memperkirakannya. Berkat hattrick-nya, ia mendapatkan bola pertandingan, sebagaimana tradisinya. Penghargaan pemain terbaik pertandingan juga tidak perlu diperdebatkan, karena selain mencetak tiga gol, Olise juga membukukan dua assist.

Namun saat melintasi mixed zone, ada suvenir ketiga yang agak mengejutkan menanti pemain Prancis berusia 25 tahun itu, yakni sebuah jersey Neymar dengan dedikasi pribadi. Superstar Brasil itu meminta jurnalis Isabela Pagliari untuk menyerahkannya kepada Olise saat kunjungannya ke Allianz Arena.

Latar belakangnya: Olise pernah menyebut Neymar - selain Lionel Messi dan Zinedine Zidane - sebagai salah satu idolanya. Neymar pernah menikmati masa terbaiknya di Barcelona. Kini, pemain berusia 34 tahun itu tengah mengakhiri kariernya di klub kampung halamannya, Santos.

Michael Olise menorehkan angka luar biasa pada musim ini

Olise saat ini sedang berada dalam performa luar biasa. Dalam pertandingan kompetitif ketujuh musim ini, ia untuk keempat kalinya terpilih sebagai pemain terbaik di lapangan saat menghadapi Union. Secara keseluruhan, ia kini mengoleksi 11 kontribusi gol, atau satu setiap 51 menit bermain.

"Saya benar-benar menikmati bermain bersama Michael, dan saya juga sangat menyukainya sebagai pribadi," puji Harry Kane. "Tidak semua orang bisa melihat kepribadiannya yang sebenarnya, tetapi dia sosok yang hebat. Dia benar-benar berbeda dari kesan yang terlihat bagi orang luar." Olise dikenal sangat menghindari media. Setelah penampilan gemilangnya melawan Union, ia menolak wawancara dengan Sky. "Untuk itu ada saya," kata wakilnya sekaligus sahabatnya, Jamal Musiala, sambil tersenyum.

Sementara itu, direktur olahraga Max Eberl mendorong agar Olise dipertimbangkan dalam pemilihan pemain terbaik dunia. "Bagi saya, Michael Olise juga salah satu kandidat Ballon d'Or. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia," kata Eberl. Selain Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Rodri juga dianggap sebagai favorit.