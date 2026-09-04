Bintang Brasil, Neymar, memukul rumput stadion klubnya, Santos, dengan keras setelah mengalami cedera dalam laga perpisahan timnya dari ajang Piala Brasil menyusul hasil imbang tanpa gol melawan Palmeiras pada leg kedua babak perempat final, setelah sebelumnya kalah 3-0 di leg pertama.

Neymar meninggalkan pertandingan karena cedera pada paha di akhir babak pertama, sebelum kemudian mengungkapkan kemarahannya atas kondisi buruk rumput stadion "Vila Belmiro", dengan menimpakan tanggung jawab atas kondisi yang mewarnai laga tersebut kepada pihak pengelolanya.

Neymar menulis melalui akun "Instagram" miliknya dengan nada menyindir: "Saya ingin mengucapkan selamat kepada pihak yang bertanggung jawab atas rumput stadion Vila Belmiro".

Ia menambahkan dengan nada marah: "Apa yang terjadi kemarin adalah rumput terburuk yang pernah disaksikan klub ini sepanjang sejarah. Rumputnya penuh dengan lubang akibat pekerjaan yang dilakukan sehari sebelum pertandingan. Sungguh tidak masuk akal! Selain bermain melawan lawan, kami juga bermain melawan rumput stadion".

Ia melanjutkan: "Dan yang membuatnya semakin buruk, kami terpaksa mengeluarkan usaha lebih besar karena kondisinya yang memprihatinkan. Tidak heran jika 3 pemain mengalami cedera pada babak pertama. Kerja yang bagus sekali... pekerjaan yang sangat buruk!".

Neymar menyinggung soal cederanya, dengan berkata: "Sayangnya, saya merasakan ketidaknyamanan pada paha. Saya akan menjalani pemeriksaan, dan saya berharap masalahnya tidak serius. Kami akan menjaga semangat dan fokus pada apa yang akan datang".

Palmeiras tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membalas Neymar, dengan merilis sebuah pernyataan menyindir yang di dalamnya memuji kondisi rumput stadionnya, menegaskan bahwa rumput tersebut mendapatkan perawatan harian dan tetap dalam kondisi ideal.

Klub itu menambahkan bahwa para pemainnya merasa lebih aman berkat kualitas rumput stadion, seraya menunjukkan bahwa Palmeiras merupakan klub kasta pertama Brasil yang paling sedikit mengalami cedera selama lima tahun terakhir, sebagai tanggapan langsung atas pernyataan bintang Santos tersebut.

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