Neymar Kirim Pesan Singkat untuk Jesus Usai Kepindahannya ke Barcelona

Bintang Santos asal Brasil, Neymar, menyampaikan pesan singkat kepada rekan senegaranya, Gabriel Jesus, setelah kepindahannya ke Barcelona resmi diumumkan pada Selasa kemarin.

Setelah pengumuman resmi kepindahan rekan senegaranya itu dari Arsenal, mantan pemain Blaugrana tersebut mengunggah sebuah foto Jesus dengan pesan singkat di Instagram yang berbunyi: "Semoga sukses, Nak".

Kedua pemain Brasil itu saling mengenal dengan baik, karena mereka pernah bermain bersama di tim nasional utama. Neymar juga sangat memahami apa yang menanti Jesus di Catalunya, setelah ia sendiri mengenakan seragam Barcelona selama empat musim, yang di antaranya ia meraih gelar Liga Champions Eropa pada tahun 2015, sebelum bergabung dengan Paris Saint-Germain pada tahun 2017 dengan biaya rekor mencapai 222 juta euro.

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Gabriel Jesus menandatangani kontrak dengan klub Barcelona hingga Juni 2029, dan akan mengenakan seragam bernomor 9.

Setelah upaya intensif untuk mendatangkan Julian Alvarez, serta mengkaji sejumlah opsi lain di antaranya Harry Kane, Lautaro Martinez, dan Joao Pedro, Barcelona pada akhirnya memilih penyerang Brasil berusia 29 tahun tersebut.

Jesus datang setelah musim yang sulit, ketika ia menderita cedera serius pada lutut, dan hanya bermain dalam 13 pertandingan di Liga Primer Inggris setelah kembali pada Desember. Dalam laga-laga itu ia hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan dan mencetak dua gol.

Jesus memiliki 64 penampilan internasional dan 19 gol bersama tim nasional Brasil, dan ia tiba di Catalunya dengan ambisi menghidupkan kembali perjalanan kariernya, didukung oleh semangat dari mantan rekan setimnya di tim nasional.

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