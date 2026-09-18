JJ Gabriel, talenta Manchester United berusia 15 tahun, menjadi pusat perebutan sengit di antara sejumlah klub terbesar Eropa, setelah menyampaikan kepada klub keinginannya untuk tidak melanjutkan kariernya di dalam benteng "Old Trafford", di tengah minat besar dari Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport" dan jurnalis Inggris Chris Wheeler, Gabriel saat ini berada di Barcelona, pada saat klub-klub besar mengintensifkan pergerakan mereka untuk menuntaskan masa depan pemain yang mendapatkan pujian luas, serta perbandingan dengan bakat bintang Brasil Neymar.

Sang pemain terkait dengan keinginan yang jelas untuk mengenakan jersey Barcelona, karena ia sebelumnya pernah terlihat mengenakannya selama pertandingan-pertandingan persahabatan yang dijalaninya bersama teman-temannya.

Ia juga menyatakan tidak ingin melanjutkan bersama Manchester United, dan menolak tampil dalam pertandingan berikutnya melawan Brentford dalam ajang liga "Premier 2".

Perampungan transfer ini menghadapi sejumlah rintangan, yang paling utama adalah tercapainya kesepakatan ekonomi dan olahraga yang memuaskan semua pihak.

Gabriel juga menunggu genap berusia 16 tahun pada 6 Oktober mendatang, di samping penyelesaian prosedur untuk mendapatkan paspor Irlandia melalui ayahnya, yang mungkin akan mempermudah kepindahannya ke salah satu klub yang berminat kepadanya.

Perhatian secara khusus tertuju pada persaingan antara Barcelona dan Real Madrid, mengingat peran sentral yang diperkirakan akan dimainkan oleh agen Ali Barat, yang memiliki hubungan kuat dengan direktur olahraga Barcelona, Deco, di samping koneksinya dengan para petinggi Real Madrid.

Barat sebelumnya berperan dalam kepindahan Denzel Dumfries ke klub kerajaan tersebut pada musim panas lalu, menurut laporan yang sama.

Sebaliknya, Manchester United tidak menutup pintu bagi bertahannya talenta muda mereka, karena Michael Carrick, pelatih tim utama, mengimbau untuk bersikap hati-hati dan sabar, sembari menegaskan bahwa yang terbaik bagi Gabriel adalah menjauh dari sorotan media dan tekanan yang semakin meningkat.

Namun, meningkatnya minat klub-klub besar membuat menjaga sang pemain jauh dari sorotan menjadi tugas yang tampak sulit untuk saat ini.