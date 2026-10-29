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Legenda Brasil Neymar dijatuhi skorsing beberapa pertandingan menyusul pelanggaran disiplin yang tidak biasa dalam laga domestik Santos baru-baru ini. Penyerang veteran itu dinyatakan bersalah karena melanggar protokol baru “aturan Vinicius”, yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan menghapus tindakan pelecehan tersembunyi di lapangan.

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Kartu merah berujung skorsing dari STJD

Kapten Santos, Neymar, mendapat kartu merah dalam hasil imbang 1-1 melawan Bahia pada Sabtu setelah terlibat perselisihan dengan Rodrigo Nestor. Pemain berusia 34 tahun itu kedapatan menutupi mulutnya saat perselisihan berlangsung, sehingga melanggar ‘aturan Vinicius Junior’ yang baru diterapkan.

Pengadilan Tinggi Keadilan Olahraga Brasil (STJD) memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan skorsing dua pertandingan kepada penyerang veteran itu atas pelanggaran protokol, menurut Reuters. Laporan wasit juga merinci bahwa Neymar, yang marah setelah diusir dari lapangan, menghampiri bangku cadangan Bahia dan harus ditahan secara fisik oleh rekan-rekan setimnya.

Nestor sebut tindakan Neymar tidak menghormatinya, Neymar membalas

Konfrontasi di lapangan itu memicu perseteruan antara kedua pemain. Bahia mengeluarkan pernyataan yang mengecam dugaan penghinaan tersebut, sementara Nestor secara terbuka mengkritik tindakan lawannya kepada media.

“Apa yang dia katakan kepada saya sangat tidak menghormati saya maupun seragam Bahia,” ujar gelandang itu setelah peluit akhir berbunyi.

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Neymar dengan tegas membantah telah melontarkan hinaan kepada Nestor, meski mengakui bahwa menutupi mulutnya adalah sebuah kesalahan. Namun, bintang Santos itu justru menyalahkan gelandang Bahia tersebut.

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Mantan pemain timnas Brasil itu menuduh Nestor memicu perselisihan tersebut. Menurutnya, sang lawan menggunakan “salah satu trik paling kotor dalam sepakbola” dalam insiden yang memanas itu.

Upaya memberantas penghinaan yang disembunyikan

‘Aturan Vinicius Junior’ disetujui secara bulat oleh Dewan Asosiasi Sepakbola Internasional (IFAB) pada April. Aturan itu mewajibkan kartu merah bagi pemain yang menutupi mulut saat terlibat konfrontasi, dengan tujuan mencegah seseorang menyembunyikan ucapan yang bersifat menghina.

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Aturan tersebut diperkenalkan menyusul insiden di Liga Champions ketika Gianluca Prestianni dari Benfica diduga melontarkan hinaan rasial kepada bintang Real Madrid, Vinicius Jr, sambil menutupi mulutnya. Aturan itu juga telah diterapkan di level internasional, dengan Miguel Almiron dari Paraguay menerima skorsing satu pertandingan selama Piala Dunia karena pelanggaran serupa.

Ini bukan kali pertama Neymar berhadapan dengan aturan yang sedang diuji coba. Tiga bulan lalu, ia menjadi pemain pertama di kasta tertinggi Brasil yang harus meninggalkan lapangan untuk sementara berdasarkan uji coba aturan baru yang menargetkan aksi mengulur waktu oleh kiper.

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Santos jalani fase akhir krusial tanpa pemain andalan

Neymar kini dipastikan absen dalam tiga pertandingan Santos berikutnya dan diperkirakan baru kembali bermain pada akhir November. Selain skorsing dua pertandingan atas pelanggaran protokol, ia juga harus menjalani skorsing satu pertandingan karena telah mengoleksi tiga kartu kuning menjelang laga melawan Palmeiras pada Rabu. Santos masih memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan STJD.

Absennya Neymar menjadi pukulan besar bagi Santos saat menghadapi enam pertandingan terakhir Serie A Brasil. Saat ini berada di peringkat kedelapan klasemen dengan keunggulan 12 poin yang cukup aman atas zona degradasi, Santos kini harus berupaya menutup musim dengan baik tanpa kaptennya.