Neymar Jr. merespons semua kehebohan yang belakangan muncul terkait namanya. Penyerang Brasil itu menjadi sasaran kritik setelah absen dalam pertandingan Santos karena keluhan fisik, tetapi kemudian muncul di turnamen poker di São Paulo pada hari yang sama.

Santos sebelumnya mengumumkan bahwa Neymar tidak ikut bepergian untuk laga Copa Sudamericana, karena ia masih harus memulihkan kebugarannya. Sang penyerang baru saja kembali setelah dibekap cedera dan klub tidak ingin mengambil risiko dengan kondisi fisiknya.

Tidak lama kemudian, beredar rekaman Neymar di sebuah turnamen poker bergengsi di São Paulo. Hal itu memicu kritik tajam dari media Brasil dan para suporter, yang mempertanyakan mengapa sang penyerang punya waktu untuk bermain poker, tetapi tidak tersedia untuk klubnya.

Neymar kini sudah memberikan tanggapannya sendiri. “Orang-orang muncul dan terus saja membicarakan fakta bahwa saya bermain poker. Saya menjalani latihan pagi saya. Saya tidak pergi ke pertandingan karena saya baru mulai berlatih. Keesokan harinya adalah hari libur saya.”

Pemain Brasil itu menegaskan bahwa dirinya sepenuhnya mengikuti program yang telah disepakati dengan Santos dan tidak melihat ada masalah dengan kunjungannya ke turnamen poker tersebut. Menurut Neymar, itu terjadi pada hari liburnya, setelah ia menyelesaikan kewajiban latihannya.

Sang penyerang menutup pernyataannya dengan sindiran jelas kepada para pengkritiknya. “Bagaimanapun, sekarang saya bersiap untuk latihan saya. Saya juga ingin menanyakan sesuatu kepada kalian: bolehkah saya berlatih, atau kalian juga akan mengatakan sesuatu soal itu?”, ujarnya dengan nada kesal.

Neymar kembali ke Santos pada awal tahun lalu, klub tempat karier profesionalnya dimulai. Namun sejak itu, ia kembali dibayangi cedera dan kerap berada di bawah sorotan. Piala Dunia terakhir pun juga jauh dari memuaskan, yang membuat Neymar memutuskan untuk berhenti sebagai pemain tim nasional Brasil.