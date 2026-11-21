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Newcastle United bangkit setelah Arsenal mendominasi awal laga untuk mengamankan hasil imbang 2-2 di St James' Park. Perubahan taktik Matthias Jaissle meredam struktur lini tengah racikan Mikel Arteta dalam pertandingan dengan dua babak yang sangat berbeda.

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Kisah taktik dalam laga ini mempertemukan dominasi struktur permainan dengan perubahan situasi yang sulit diprediksi saat transisi. Mikel Arteta datang ke St James' Park dengan tujuan jelas untuk menguasai bola. Arsenal mencatatkan penguasaan bola 66 persen dan memaksa Newcastle United bertahan jauh di sepertiga akhir wilayahnya sendiri.

Dengan formasi 4-2-3-1 yang fleksibel dan kerap berubah menjadi 3-2-5 saat menguasai bola, Arsenal berupaya menciptakan keunggulan jumlah pemain di ruang antara area tengah dan sayap. Rencana itu segera membuahkan hasil ketika Eberechi Eze mencetak gol pembuka pada menit ke-33 berkat assist Kai Havertz.

Sebaliknya, Jaissle mengutamakan pertahanan yang rapat secara vertikal dan pemicu pressing berintensitas tinggi. Meski tertinggal saat jeda, Newcastle berfokus memancing bek sayap Arsenal maju sebelum melancarkan serangan balik cepat melalui sisi lapangan. Kesediaan bermain tanpa banyak menguasai bola, ditambah pergantian pemain yang agresif saat jeda, memungkinkan Newcastle mengganggu ritme Arsenal. Tim tamu yang semula mengendalikan laga pun harus menghadapi pertandingan terbuka yang kacau dan berakhir imbang.

Susunan taktik Newcastle United

Getty Images

Newcastle United bermain dengan formasi 4-2-3-1 yang terutama membentuk blok pertahanan menengah untuk menutup jalur umpan menuju Martin Oedegaard. Dua gelandang bertahan, Lewis Miley dan Joe Willock, bertugas bergeser ke samping untuk menutup ruang dan mencegah Arsenal mengirim umpan yang menembus lini tengah.

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Salah satu pemicu pressing Newcastle adalah ketika bola bergerak ke bek tengah Arsenal, Gabriel atau Jurrien Timber. Pada saat itu, Will Osula membelokkan arah larinya untuk memaksa permainan melebar, lalu Newcastle berusaha menjebak bek sayap Arsenal di dekat garis tepi.

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Saat membangun serangan, Newcastle bermain langsung. Menyadari tingginya garis pertahanan Arsenal, Hornicek kerap melewati lini tengah dengan mengarahkan bola kepada Osula yang mengandalkan kekuatan fisik atau Harvey Barnes yang memiliki kecepatan. Strateginya adalah merebut bola kedua di sepertiga tengah lapangan, lalu segera memanfaatkan ruang di belakang Riccardo Calafiori dan Ezri Konsa.

Pendekatan langsung itu terlihat dari 12 tembakan yang mereka lepaskan meski jarang menguasai bola. Dalam bertahan, Dan Burn memimpin lini belakang yang lebih mengutamakan sapuan bola (14) ketimbang membangun serangan dengan rangkaian umpan dari belakang. Dengan begitu, tekanan empat pemain depan Arsenal tidak berujung pada kehilangan bola yang berbahaya di sepertiga akhir wilayah Newcastle. Gol penyama kedudukan Barnes tak lama setelah jeda merupakan hasil langsung dari fokus pada transisi ini.

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Susunan taktik Arsenal

Tim Arteta menggunakan formasi 4-2-3-1 yang rumit dan sangat mengandalkan kemampuan Bruno Guimaraes serta Declan Rice dalam menjaga penguasaan bola. Dengan Guimaraes berperan sebagai pengatur serangan dari posisi dalam saat menghadapi mantan klubnya, Arsenal mengendalikan tempo.

Posisi Eberechi Eze menjadi titik utama taktik Arsenal. Ia diberi kebebasan bergerak dari sisi kiri ke ruang-ruang di tengah, menciptakan keunggulan jumlah pemain di lini tengah yang sulit diantisipasi Newcastle pada babak pertama.

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Saat bertahan, Arsenal membentuk formasi 4-4-2 dengan pressing tinggi. Havertz dan Oedegaard berada di lini terdepan untuk mencegah Newcastle membangun serangan lewat umpan-umpan pendek. Ketika pressing itu berhasil dilewati, kecepatan Timber dan Gabriel untuk kembali ke posisi bertahan menjadi sangat penting. Namun, sistem tersebut menunjukkan kelemahan ketika Newcastle mengirim lebih banyak pemain ke depan pada babak kedua.

Meski Arsenal sepenuhnya mendominasi wilayah permainan, angka expected goals (xG) sebesar 1,42 menunjukkan bahwa mereka kesulitan mengubah penguasaan bola 66 persen menjadi peluang berkualitas tinggi saat menghadapi rapatnya pertahanan Newcastle di kotak penalti. Gol kedua yang dicetak Noni Madueke berkat assist Oedegaard menunjukkan kemampuan Arsenal mencetak gol melalui aksi individu dan kombinasi rumit di sepertiga akhir, bahkan ketika kendali mereka atas pertandingan mulai berkurang.

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Adu taktik

Getty Images

Pertarungan yang menentukan terjadi di sisi lapangan. Pada babak pertama, bek sayap Arsenal yang bergerak ke tengah membentuk susunan empat pemain di lini tengah yang sulit diatasi Newcastle, hingga Eze mencetak gol pembuka. Namun, keputusan Jaissle memasukkan Tino Livramento dan Anthony Elanga saat jeda sepenuhnya mengubah jalannya pertandingan.

Dengan menambah kecepatan di kedua sisi lapangan, Newcastle memaksa para pemain sayap Arsenal turun lebih jauh untuk bertahan sehingga daya serang tim tamu berkurang. Pertarungan taktik berbalik menguntungkan Newcastle dalam periode 15 menit ketika Malick Thiaw dan Harvey Barnes membalikkan keadaan. Arteta mencoba merebut kembali kendali dengan memasukkan Victor Gyoekeres dan Mikel Merino pada fase akhir laga, tetapi pertandingan telanjur berubah menjadi kacau seperti yang diinginkan Newcastle.

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Pada akhirnya, pertaruhan Jaissle dengan permainan transisi yang lebih berisiko tetapi menawarkan peluang hasil lebih besar pada babak kedua berhasil menetralisir permainan posisi Arteta yang terstruktur. Dari sudut pandang taktik, hasil imbang pun mencerminkan jalannya laga secara adil.

Penyesuaian selama pertandingan

Pertandingan berubah berkat tiga pergantian pemain yang dilakukan Jaissle saat jeda. Ia menarik Dedic, Murphy, dan Steur untuk memasukkan Livramento, Ramsey, dan Elanga, memberi Newcastle kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mempertahankan pressing lebih tinggi.

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Penyesuaian ini mengubah Newcastle dari blok pertahanan menengah dalam formasi 4-2-3-1 menjadi susunan 4-3-3 yang jauh lebih agresif saat beralih ke fase bertahan. Perubahan itu mengganggu upaya Arsenal membangun serangan. Dampaknya langsung terlihat ketika Barnes menyamakan kedudukan hanya empat menit setelah babak kedua dimulai.

Arteta merespons pada menit ke-70 dengan tiga pergantian pemain pula, memasukkan Kepa Arrizabalaga (untuk menggantikan Raya yang cedera), Tzolis, dan Lewis-Skelly. Langkah itu bertujuan menyegarkan lini tengah yang mulai kehabisan tenaga. Penyesuaian paling penting adalah memindahkan Madueke untuk sementara ke peran menyerang yang lebih sentral, yang kemudian menghasilkan gol penyeimbangnya pada menit ke-78.

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Pada menit-menit akhir, kedua pelatih mengutamakan keamanan pertahanan. Newcastle memasukkan Sven Botman untuk memperkuat pertahanan saat menghadapi umpan silang, sementara Arsenal memasukkan Merino untuk menambah postur dan menghadapi ancaman bola mati Newcastle. Penyesuaian itu memastikan tidak ada tim yang mencetak gol kemenangan pada penghujung babak kedua yang sarat pertarungan taktik.

Kesimpulan

Getty Images

Pada akhirnya, hasil pertandingan ditentukan oleh kemampuan Newcastle menghadapi kekacauan taktik, berhadapan dengan ketergantungan Arsenal pada struktur yang kaku. Dominasi Arsenal pada babak pertama menunjukkan potensi tertinggi sistem Arteta, tetapi kegagalan mencetak gol kedua dalam periode itu harus dibayar mahal. Perubahan Newcastle saat jeda serta ketajaman Barnes dan Thiaw memanfaatkan ketidakmampuan Arsenal mengelola transisi ketika berada di bawah tekanan.

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Hasil imbang ini mencerminkan pertandingan ketika Arsenal unggul dalam statistik penguasaan permainan, tetapi Newcastle lebih berhasil secara mental dan fisik dalam menyesuaikan diri. Kedua pelatih pun masih harus membuktikan kemampuan tim masing-masing saat beralih ke fase bertahan.