Newcastle United vs Arsenal: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 12.30 St James' Park

Pemuncak klasemen uji ketangguhan Newcastle saat Bruno Guimarães kembali ke Tyneside

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Newcastle United menjamu Arsenal di St. James' Park dalam laga Liga Primer Inggris yang mempertemukan pemuncak klasemen dengan tim yang tengah mencari konsistensi setelah rentetan hasil sulit. Laga ini juga sarat emosi karena Bruno Guimarães, mantan pemain andalan Newcastle, kembali ke Tyneside untuk pertama kalinya sejak pindah pada musim panas, kali ini berseragam Arsenal. Ia akan menghadapi atmosfer stadion yang tidak bersahabat, dengan para pendukung tuan rumah ingin menggoyahkan mental sang juara.

Arsenal datang sebagai tim teratas di liga, berada di puncak klasemen dan membawa momentum positif selepas jeda internasional. Skuad Mikel Arteta memenangi empat dari lima laga terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan tandang atas Liverpool dan Slavia Praha.

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Performa Newcastle menunjukkan cerita berbeda. Tim asuhan Matthias Jaissle hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga liga terakhir, termasuk kekalahan dari Everton dan Aston Villa. Newcastle perlu meningkatkan penampilannya secara signifikan untuk meredam Arsenal yang tampil tajam di hampir semua lini.

Absennya Bukayo Saka akan menjadi faktor penting bagi Arsenal. Sang pemain sayap memegang peran sentral dalam serangan mereka, dan ketidakhadirannya akan menguji kedalaman pilihan Arteta di lini depan. Cedera William Saliba menambah kekhawatiran tim tamu di lini pertahanan.

Newcastle akan tampil tanpa Ewen Jaouen dan Joelinton, meski berakhirnya jeda internasional juga membawa tantangan tersendiri. Lewis Hall, yang tampil gemilang bersama Inggris selama periode UEFA Nations League, kembali membela klub dalam performa bagus dan diharapkan memberi kelebaran serta energi di sisi kiri.

Desember menghadirkan jadwal padat bagi kedua klub. Arsenal menghadapi Real Madrid di Liga Champions pada 9 Desember, sementara Newcastle menjamu Manchester United pada 2 Desember, sehingga laga ini menjadi momen penting dalam jadwal awal musim dingin.

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