Newcastle United sangat tertarik pada pemain inti tim nasional Belanda yang bernilai 60 juta euro

Newcastle United telah memasukkan Bart Verbruggen ke dalam daftar calon pemain baru untuk bursa transfer musim panas, demikian dilaporkan The Telegraph. Kiper Brighton & Hove Albion tersebut terbuka untuk pindah, meskipun pemain timnas Belanda itu bukanlah satu-satunya kandidat di St. James' Park.

Di Newcastle, manajer Eddie Howe memiliki Nick Pope dan Aaron Ramsdale musim ini, namun kedua kiper tersebut belum meninggalkan kesan yang mendalam musim ini. Oleh karena itu, manajemen klub telah memprioritaskan perekrutan kiper baru.

"Kiper asal Belanda ini ingin menjajaki opsi transfernya pada musim panas dan fakta bahwa ia telah bermain lebih dari seratus pertandingan (102, red.) untuk Brighton menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman yang luas," demikian dilaporkan.

"Reputasinya di pantai selatan telah meningkat pesat sejak ia bergabung dari Anderlecht pada 2023 dan ada banyak alasan untuk meyakini bahwa ia akan menjadi rekrutan ideal bagi Newcastle, yang ingin melepas Pope." Ramsdale yang dipinjamkan biasanya akan kembali ke Southampton.

Newcastle telah memantau performa Verbruggen selama berbulan-bulan dan kini yakin padanya, meskipun ia tidak tampil terlalu impresif saat menghadapi Newcastle akhir pekan lalu. Pemain inti timnas Belanda itu bertanggung jawab atas gol pertama yang kebobolan, yang dicetak oleh William Osula.

Newcastle terkesan dengan jangkauan umpan dan akurasi Verbruggen dalam mendistribusikan bola, dan melihat kedua elemen tersebut sebagai dua kelebihan besar bagi pemain asal Zwolle yang baru berusia 23 tahun ini, yang terikat kontrak di Amex Stadium hingga pertengahan 2028.

Transfer ini tampaknya tidak akan mudah. Brighton diperkirakan akan menetapkan harga jualnya sekitar 58 juta euro. Calon pemain lainnya, James Trafford dari Manchester City (40 juta euro) dan Robin Risser dari RC Lens (23 juta euro), harganya lebih murah.